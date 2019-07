Côte d'Ivoire : Le film de l'arrestation de Bamba Moriféré, ce dimanche

Après avoir échappé à une tentative d'arrestation, ce samedi 6 juillet, Bamba Moriféré est finalement tombé dans les mailles des filets des policiers, ce dimanche. De retour de la préfecture de police, il raconte le film de son interpellation.

Bamba Moriféré dans le viseur du pouvoir ?

Pr Bamba Moriféré, Yasmina Ouegnin et des leaders d'une vingtaine de partis d'opposition, accompagnés de députés et des membres de la société civile, organisaient un meeting, ce samedi, à Anono, dans la commune de Cocody, pour dénoncer "les dérives du pouvoir Ouattara", et surtout le coût fixé à 5 000 FCFA pour le renouvellement de la Carte nationale d'identité (CNI).

Mais au soir de cette manifestation de l'opposition, une quarantaine de policiers a invest le domicile de Bamba Moriféré pour l'interpeller. Mais ces derniers ont dû rebrousser chemin après l'intervention des avocats et des proches du président du Rassemblement du peuple de Côte d’Ivoire (RPCI).

Alors que l'opposant prenait ses dispositions pour se rendre à la Préfecture de police, sur conseil de ses avocats, qu'il reçoit une autre visite inopinée, dans sa résidence secondaire où il s'était terré, dès le lendemain.

Ainsi, relate-t-il le film de son interpellation. « Ce soir (dimanche, NDLR) à 19h-20h, une escouade de policiers encagoulés défonce la porte de ma résidence secondaire sans autre forme de procès, et m’amène manu militari à la Préfecture de police. Je devais être entendu par un commissaire chargé des enquêtes. Et c’est après mes échanges entre mes avocats et le procureur qu’ils nous ont informés que je pouvais rejoindre ma résidence. Et que nous étions convoqués pour jeudi prochain à 8h », déclare-t-il.

« Je tiens à exprimer toute ma désapprobation de telles méthodes, qui n’ont pas de nom quasiment. Je condamne ces choses-là parce que ça ne concerne pas l’Etat de droit pour lequel nous ne cessons de nous battre », a-t-il martelé.

Mais que reproche-t-on au professeur Bamba Moriféré ? Serait-ce une tentative d'intimidation des opposants au régime d'Abidjan ?