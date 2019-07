Côte d'Ivoire : Ce que Ouattara et Macron se sont dit, à l'Elysée

Alassane Ouattara s'est envolé pour Paris pour une rencontre avec Emmanuel Macron, ce mardi 9 juillet, à l'Élysée. Ce déplacement du président ivoirien intervient alors que son ancien allié Henri Konan Bédié se trouve également dans l'Hexagone.

Rencontre capitale entre Ouattara et Macron, ce mardi

Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont parlé, ce mardi, au Palais de l'Élysée de Paris sur le coup de 15H (heure locale) 13H GMT. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire avait en effet dans sa délégation, son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Secrétaire général de la Présidence Patrick Achi, son directeur de cabinet Fidèle Sarassoro, sa directrice de communication Masséré Touré, ainsi que SE Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France.

Une telle configuration de la délégation ivoirienne présageait d'ores et déjà des sujets à aborder au cours de cette rencontre au sommet entre les dirigeants français et ivoirien. Ainsi, la question sécuritaire (construction de l'académie antiterroriste), le désendettement, ainsi que le dossier du Métro d'Abidjan, dont la construction piétine jusque-là, ont-ils été au menu des discussions entre les deux présidents.

La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, sollicite auprès de l’Agence française de développement (AFD) un appui budgétaire sous forme de prêt d’un montant de 250 millions d’euros.

L'élection présidentielle de 2020, qui s'annonce avec des tensions à l'horizon, a également été au centre des discussions entre Ouattara et Macron. Comment le président ivoirien entend-il s'y prendre pour que le pays ne renoue pas avec les violences du passé ? Commet trouver un cadre de discussion entre les acteurs politiques ivoiriens pour le respect d'un code de bonne conduite ? Quid de la question du 3e mandat d'Alassane Ouattara ?

Voici également autant de sujets qui ont également été passés au crible à l'Élysée, ce jour.

Notons que le gouvernement ivoirien a adopté le projet de loi portant réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Mais cette loi continue de susciter de vives réactions au sein de l'opposition ivoirienne.

Henri Konan Bédié et Guillaume Soro sont actuellement en France, et Laurent Gbagbo, en liberté sous conditions à Bruxelles. Voici donc des acteurs politiques majeurs ivoiriens dont les noms pourraient avoir été évoqués lors des échanges entre Ouattara et Macron.