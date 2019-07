Un gendarme tué par des "coupeurs de route", le général Apalo réagit

Un gendarme dont l'identité n'a pas été révélée a perdu la vie alors qu'il était en mission à Sinfra, une ville située à 325 km. Il a été pris sous les balles assassines de "coupeurs de route" sur l'axe Sinfra-Kononfla.

Un gendarme tué en pleine mission

Un sous-officier de la gendarmerie en fonction à la brigade de Sinfra ne retrouvera plus sa famille. Ce gendarme a été tué par des braqueurs communément appelés "coupeurs de route". Les faits se sont déroulés le mercredi 10 juillet 2019, aux environs de 22 heures, selon une source proche de la gendarmerie nationale.

Le sous-officier menait une patrouille sur l'axe Sinfra-Koninfla. Des bandits embusqués l'ont lâchement abattu suite à des échanges de tirs. Le général de brigade Alexandre Apalo Touré "adresse ses condoléances et exprime son soutien à la famille du gendarme, ses camarades et à l’ensemble de la grande famille de la Maréchaussée Ivoirienne. Par ailleurs, il voudrait rendre hommage à l’ensemble des gendarmes pour leur engagement, leur dévouement et leur détermination sans faille à assurer la protection des personnes et des biens", indique une note émanant de la gendarmerie nationale.

La mort de ce sous-officier a créé une vive émotion sur les réseaux sociaux. Le défunt a reçu les hommages de ses pairs gendarmes, mais aussi de la population. Bien avant la mort du gendarme, la guerre avait été déclarée contre de redoutables "coupeurs de route" activement recherchés. Des éléments de la compagnie de la gendarmerie de Gagnoa ont mis la main sur ces dangereux malfrats le mardi 9 juillet 2019, a-t-on appris auprès de la gendarmerie nationale. Les bandits ont été appréhendés à bord d'un véhicule de transport en commun, type "Massa". Ils avaient en leur possession trois kalachnikov, deux chargeurs, 107 munitions et une cagoule. Ces bandits devront répondre de leurs actes devant la justice.