CAN 2019 : Les Super Eagles du Nigeria finissent en bronze

Le Nigeria a battu la Tunisie sur le plus petit des scores mercredi lors du match de classement de la CAN 2019. Les Super Eagles terminent troisièmes de la compétition cette année.

Les Super Eagles médaillés de bronze à la CAN 2019.

En attendant l’identité du vainqueur de la CAN 2019, le podium de cette édition égyptienne est déjà connu. Le Nigeria termine sur la troisième marche du podium. Les Super Eagles repartent de l’Egypte avec la médaille de bronze. Mercredi, les poulains de Gernot Rohr se sont imposés face à la Tunisie (1-0).

Le seul but de la partie a été inscrit en début de rencontre par l’inévitable attaquant nigérian Odion Ighalo (3e). Celui-ci a l’occasion de finir meilleur buteur de la CAN 2019. Avec cinq buts au compteur, l’avant-centre de 30 ans est pour le moment en tête de ce classement. Il devance le Sénégalais Sadio Mané et l’Algérien Riyad Mahrez, qui comptent trois buts chacun et s’affrontent vendredi en finale de la Coupe d’Afrique de football.

En Egypte, les Super Eagles du Nigeria signaient leur retour à la CAN après deux éditions manquées en 2015 et 2017. Un retour gagnant pour les Nigérians, puisqu’ils repartent tout de même avec une médaille. En 17 apparitions à la CAN, le Nigeria est monté sur le podium à 15 reprises, ce qui fait de lui la nation africaine avec le plus de médailles à la CAN : trois sacres, quatre finales perdues et huit fois meilleur troisième.