Côte d'Ivoire: Ivanka Trump fait un cadeau à Alassane Ouattara

Le pays d'Alassane Ouattara accueille le prochain sommet du Women's Global Development and Prosperity Initiative (W-GPD). C'est ce qu' a décidé Ivanka Trump, la fille du président américain, Donald Trump, qui vient de donner une autre opportunité à la Côte d' Ivoire.

Alassane Ouattara cadeauté par Ivanka Trump

Finalement, c'est en Côte d' Ivoire que se tiendra le sommet du Women's Global Development and Prosperity Initiative. Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain, a porté son choix sur Abidjan pour abriter cet évènement, révèle La Lettre du continent dans sa parution numéro 805 du 24 juillet 2019.

Mark Andrew Green, administrateur de l' USAID (Agences des États-Unis pour le développement international), a la lourde responsabilité de conduire le Women's Global Development and Prosperity Initiative.

Courant avril 2019, Ivanka Trump, accompagnée de Mark Andrew Green, a séjourné en Côte d' Ivoire où elle a pris part au premier sommet ouest-africain sur l'entrepreneuriat féminin, We-Fi, placé sous le thème "Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures".

Visiblement très ravie d'être au pays d' Alassane Ouattara, la fille de Donald Trump, au cours de la visite d'une ferme, a laissé entendre que "quand on aide les femmes à être indépendantes financièrement, elles peuvent aider leurs familles, leurs communautés, et participer à la prospérité de leurs pays". L'illustre hôte avait aussi annoncé une aide de deux-millions de dollars, soit plus d'un milliard de francs CFA, en faveur de la Côte d' Ivoire. Cette manne financière devrait permettre de financer les activités de femmes exerçant dans la filière cacao.

"Les femmes en Côte d'Ivoire possèdent 25 % des plantations de cacao et composent 68 % de la main d'oeuvre, elles gagnent seulement 21 % des revenus générés de la production de cacao et possèdent moins de 15 % des terres du continent", avait confié Ivanka Trump.