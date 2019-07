Deuil: Blé Goudé livre un témoignage émouvant sur Attey Phillipe

Charles Blé Goudé est inconsolable. L'ancien leader de la galaxie patriotique a accueilli avec consternation le décès de son ancien collègue, Phillipe Attey survenu tôt le matin du vendredi 26 juillet 2019 à Orléans en France alors qu'il était en exil.

La nouvelle du décès de l'ancien Directeur général de la Sotra, Phillipe Attey, a profondément touché Charles Blé Goudé. Sur sa page Facebook où l'homme est connu pour son activité, l'ancien patron de la galaxie patriotique a rendu un hommage mérité à l'ex-ministre de l'industrie et de la promotion du secteur privé au sein du gouvernement Aké N'gbo.

Charles Blé Goudé n'a pas hésité à rappeler en quelques lignes, le soutien à lui apporté par l'ancien Directeur général de la Société des transports abidjanais (SOTRA), durant son séjour carcéral à La Haye. "Pendant les cinq années que j’ai passées derrière les barreaux, tu étais l’une des rares personnalités à me visiter régulièrement", a rappelé l'ex-secrétaire général de la FESCI.

Le filleul de Laurent Gbagbo est également revenu sur ses souvenirs avec Phillipe Attey à l'époque de la gouvernance de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. "Nous avons servi notre pays au sein du gouvernement Aké N’Gbo. Malgré les circonstances très difficiles, tu as été toujours à la tâche. En plus d’être collègues, tu m’avais fait l’honneur d’être ton ami, malgré mon âge. À Agboville, en présence de tes parents, tu m’as baptisé du nom du plus grand guerrier Abbè", s'est souvenu Blé Goudé.

Avant d'exprimer sa consternation face à cette terrible nouvelle. " Ce matin, on m’apprend que tu es parti pour ne plus revenir. Toi aussi, je ne te verrai plus. Quelle douleur atroce ! Il est vrai la vie, on en sort jamais vivant et cette disparition m’afflige. Il paraît que la mort fait partie du mystère et de la loi de la vie. Comme c’est ainsi, la mort dans l’âme et dans l’impossibilité de t’accompagner à ta dernière demeure, je dois te dire Adieu ! Adieu cher collègue, Adieu cher papa, Adieu cher ami, Que ton âme repose en paix", a exprimé l'ex co-détenu de Laurent Gbagbo.