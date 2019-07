Foot : CAN 2021, vers un nouveau retrait au Cameroun ?

Selon des autorités algériennes, la CAF leur aurait demandé de se préparer à abriter la CAN 2021 attribuée au Cameroun, déjà dépossédé de la CAN 2019.

L’Algérie se prépare à doubler le Cameroun pour la CAN 2021.

Faute à des retards, le Cameroun n’a pas pu défendre son titre continental acquis en 2017 sur ses terres cette année. La CAF a décidé d’attribuer la CAN 2019 à l’Egypte. Vainqueurs de la compétition, les Fennecs d’Algérie pourraient défendre leur couronne à domicile au lieu de le faire au Cameroun.

D’après le ministre des Sports algérien, la CAF a demandé aux autorités algériennes de se tenir prêtes pour accueillir la CAN 2021, en cas d'un nouveau retrait au Cameroun. « Il a été demandé à l’Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 2021 au Cameroun (…) Les autorités publiques ont donné leur accord à la Fédération algérienne de football pour se présenter au cas où le Cameroun n’y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l’organisation de la Coupe d’Afrique, il y a des stades prêts. Nous avons vu en Egypte, ils ont remis à niveau leur stade en seulement six mois », a déclaré Raouf Bernaoui.

Au Cameroun, depuis le retrait de la CAN 2019, les chantiers entamés tournent au ralenti. La faute aux grèves des employés demandant leurs salaires et autres accessoires. En attendant 2021, le Cameroun doit accueillir le Championnat d’Afrique des nations l’année prochaine.

Là encore, les autorités camerounaises demanderaient une rallonge à la CAF pour que le tournoi se joue en été plutôt qu’en hiver. Une délégation de la CAF est d’ailleurs attendue au pays des Lions indomptables dès lundi pour inspecter les travaux pour cette compétition destinés aux joueurs évoluant sur le continent.