Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 30 juillet 2019

La titrologie de ce mardi 30 juillet tient pour l'essentiel à la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. D'autres journaux mettent cependant à juxtaposition la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara tenue le week-end dernier à Ferkessédougou.

Titrologie, Ce que Bédié et Gbagbo se sont dit

La rencontre du jour, voire de l'année, entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ne pouvait nullement échapper à la presse ivoirienne qui en a fait un large écho. Qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir ou indépendants, les journaux ivoiriens ont traité cette information, chacun selon sa sensibilité. "Rencontre décisive Bédié et Gbagbo hier, à Bruxelles", titre LG Infos. "Ce que Bédié et Gbagbo se sont dit hier à Bruxelles", renchérit L'Inter. Et Le Nouveau Réveil, de donner "Les nouvelles fraiches de Bruxelles", quant Notre Voie, croit savoir davantage sur "Les engagements de Gbagbo et Bédié".

L'Expression, indique à rebours que "Nzuéba se déculotte devant le Woody". Et Le Rassemblement, de pousser un "Ouf, Bédié rencontre enfin le dieu Gbagbo". Soir Info, va plus loin pour révéler "Ce que Bédié et Gbagbo ont fait après leur rencontre". Le Matin croit savoir que "Gbagbo dit non à la plateforme de Bédié". L'Essor ivoirien, déclare pour sa part qu'en dépit de la "Rencontre Gbagbo - Bédié à Bruxelles, les Ivoiriens toujours attachés à Ouattara". La Gazette, précise d'ailleurs que "Gon 1er mobilise tout le Tchologo autour d président Ouattara". Le Sursaut, revient cependant sur "Ce qui a failli tout gâter à Ferké...", avant que L'Expression, ne tire "les leçons d'un rassemblement historique". Le Temps, prévient toutefois qu'"après le meeting du RHDP à Ferké, Soro prépare la riposte". Soir Info enfonce le clou en révélant que "Mabri prépare un coup contre le RHDP".