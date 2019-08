Adjoumani en danger au RHDP: PDCI et FPI prêts à effacer ses traces

La rencontre au sommet entre Laurent Gbagbo du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, porte déjà des fruits. Les responsables politiques des deux parties, envisagent mener de main dans la main, les futures batailles électorales ivoiriennes.

Une forte délégation du PDCI-RDA rend visite au ministre Secré Richard, cadre du FPI

L’alliance prévue entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020 se met déjà en place. Les responsables politiques issus de ces deux emblématiques formations politiques n’auront pas attendu longtemps pour mettre à exécution les attentes de leurs présidents respectifs.

Seulement 48 h après la rencontre au sommet qui a eu lieu entre les deux anciens chefs d’État ivoirien, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, les responsables du PDCI-Rda du Gontougo se sont rendus, mercredi 31 juillet 2019, au domicile de l’ancien ministre Secré Richard, fils de la région et cadre du Front populaire ivoirien pour lui exprimer leur volonté de travailler de concert pour le bonheur des fils et fille de la région.

« Hier une forte délégation du PDCI RDA du Gontougo s'est rendu au domicile du ministre Secré Richard Kouamé, fils de la région pour lui dire que désormais PDCI-RDA et FPI dans la région du Gontougo vont travailler ensemble dans le cadre de la réconciliation nationale pour le bonheur des filles et fils de la région », a-t-on appris de sources proches des deux partis.

La délégation du parti septuagénaire, indique notre source, était conduite par Brindoumy Soumahila, secrétaire exécutif du parti en charge du monde rural. De cette rencontre, révèle notre source dans le Gontougo, PDCI-RDA et FPI ont convenu de travailler désormais main dans la main dans la perspective des futures batailles électorales.

Faut-il le rappeler, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés le lundi dernier à Bruxelles. À l'issue de cette rencontre, les deux anciens chefs d'État ivoiriens ont partagé une vision commune de l'actualité socio-politique nationale. Notamment sur les questions de la CEI, la libération des détenus civils et militaires en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, et l'ingérence de l'exécutif dans les affaires des partis politiques.

Ce rapprochement constaté entre les délégations du PDCI-RDA et du FPI du Gontougo entre dans la droite ligne des indications des deux ténors de la vie politique ivoirienne surtout qu'il s'agit de la région d'origine du porte-parole du RHDP (parti au pouvoir), le Ministre Adjoumani Kobenan Kouassi.