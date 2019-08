Après Gervinho, Yasmina Aka: « J’ai couché avec Victor Yapobi mais...»

Yasmina Aka, après avoir devoilé son jeu sexuel avec Gervinho, est également revenue sur sa relation avec le président du comité Miss Côte d'Ivoire, Victor Yabopi.

Yasmina Aka: ''Victor Yapobi n'est pas grand mais il a du charme''

La belle Yasmina Aka est actuellement la star des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. La publication des conversations whatsapp avec l'international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, qui selon ses propos, aurait abusé d'elle, enflamme la toile depuis près d'une semaine. Cependant, la chanteuse ivoirienne a été sévèrement critiquée, et de nombreux internautes sont restés sceptiques face aux accusations portées sur le virevoltant attaquant ivoirien qu'elle a traité de ''malade sexuel'' et qui détiendrait des ''videos choquantes'' d'elle.

En effet, Yasmina Aka, alias Yastarly la bombe n'est pas à son premier scandale. Elle s'est révélée au grand public en 2014 lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Ayant constaté l'absence de sa fille dans le trio gagnant, celle-ci s'en est prise au premier responsable du concours de beauté, Victor Yapobi, en criant à haute voix: "Tu as abusé de moi".

Au vu de cette scène dont la video avait abondamment été relayée sur le web, l'on a tout de suite pensé que Yasmina Aka s'est offerte à Victor Yapobi dans le but de voir sa fille être sacrée reine de beauté. Eh bien, il n'en est rien, selon Yasmina Aka, qui dans une conversation avec le blogueur Serge Kama, diffusée en direct sur Facebook, a expliqué comment est-elle arrivée à cette scène. "Quand j'ai connu Yapobi, j'étais très jeune. J'avais entre 19 et 20 ans. C'est vrai qu'il n'est pas grand de taille, mais il a du charme, et il était mon amant, le tonton amant de la petite fille. Et après, moi je suis allée en Europe", a déclaré Yasmina Aka.

Elle dira avoir décidé, quelques années plus tard, de présenter sa fille au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Celle ci (sa fille) avait réussi à se qualifier pour la finale. "Durant tout ce temps, je n'avais plus de nouvelles de Yapobi, ce n'est que lorsque je suis venue deposer ma fille à l'hotel du golf pour la mise au vert, que nous nous sommes revus et c'est tout", a-t-elle ajouté. Par ailleurs, Yasmina Aka dit avoir été offusquée de voir sa fille sortir perdante de la finale alors qu'elle était largement en tête dans le classement des votes du public.

"Comment on peut être devant dans les stastiques des votes et venir perdre à la fin, parce qu'ils estiment que c'est le résultat du jury qui compte, et on nous demande de voter pourquoi alors? J'étais tellement en colère que je me suis mise à crier: ''espèce de connard. Tu as abusé de moi quand j'étais petite'', et celui qui a filmé, a pris un bout de phrase et les gens ont interprêté cela autrement", a affirmé Yasmina Aka avant d'indiquer que " Miss Côte d'Ivoire est un concours où il y a plein de magouilles. Ils choisissent qui ils veulent, selon les influences relationnelles".