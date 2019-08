Armée, Guillaume Soro moque Ouattara:"Merci pour les chars achetés"

Lors du défilé militaire de la fête de l'indépendance, le 7 août dernier, l'armée ivoirienne avait fait étalage de sa force de frappe avec de nouveaux chars, des blindés, des avions militaires ainsi que d'autres artilleries de pointe. Cependant, Guillaume Soro, en rupture de ban avec le pouvoir, a tourné en dérision ce surarmement de la Côte d'Ivoire à l'initiative du président Alassane. L'ancien Président de l'Assemblée nationale indique d'ailleurs qu'avec les armes achetées en surnombre par le régime d'Abidjan, il (Soro) n'aura plus besoin d'en acheter lorsqu'il sera aux affaires dès 2020. Le président du Comité politique (CP) a tenu ces propos lors de sa Crush Party tenue, ce week-end, à Paris.

"Les chars de la République sont des chars impolis" (Guillaume Soro)

On compte sur quoi pour dire que 2020 est bouclé ? Sur les chars de la République ? Mais détrompez-vous, les chars de la République sont des chars impolis.

Les chars-là appartenaient à Houphouët.

Houphouët est mort, les chars ne sont pas allés s’enterrer avec Houphouët.

Après c’était pour Bédié les chars.

Après c’était pour Guéï.

Après c’était pour Gbagbo.

C’est pour lui (Alassane Ouattara) aujourd’hui, on lui dit merci. Il n’a qu’à acheter beaucoup. Comme ça quand nous allons venir au pouvoir en 2020, on n’aura plus besoin d’investir dans l’armement parce qu’Alassane aura déjà acheté suffisamment.

On n’est pas immortels, on n’est pas éternels non plus.

Quand je regardais le défilé du 7 août 2019, j’ai dit il faut que je dise merci à Alassane d’avoir acheté tout cet armement pour moi.

Quand on arrivera au pouvoir en 2020, on n’aura plus besoin d’investir dans l’armement. Parce qu’Alassane Ouattara aura suffisamment investi dans des chars et on lui dira merci pour ça.