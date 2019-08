Côte d'Ivoire : Gon Coulibaly répond à Guillaume Soro depuis Korhogo

Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro se livrent une guerre insidieuse en prélude à l'élection présidentielle de 2020. L'ancien et le nouveau Premiers ministres ne manquent donc aucune occasion pour s'adresser des messages indirects. La Crush Party et l'Aïd El Kebir ont été les tribunes offertes aux deux potentiels successeurs d'Alassane Ouattara pour s'exprimer.

Amadou Gon Coulibaly, ses prières pour la Côte d'Ivoire

Ce week-end à Paris, Guillaume Soro et ses partisans ont tenu la Crush party 2019. A cette occasion, l'ancien Président de l'Assemblée nationale s'est voulu très amer avec le régime Ouattara, évoquant d'un ton narquois, teinté de dérision, l'achat d'armes initié par les autorités ivoiriennes.

Du berger à la bergère, pourrait-on dire, car Amadou Gon Coulibaly s'est également exprimé lors de la célébration de la fête de la Tabaski au pied du mont Korhogo. Après la prière de l'Aïd El Kebir, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a plutôt prôné la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

« Je voudrais après la prière que nous venons d’effectuer, guider par le grand imam de la mosquée de Korhogo, souhaiter tous les vœux de bonheur, des vœux de santé, des vœux de réussite, à tous les fidèles musulmans, et à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Vous voyez cette année, la fête de la Tabaski se tient à une période qui coïncide avec la fête de l’indépendance de notre pays. A l’occasion de la fête de l’indépendance, les Ivoiriens ont ressenti beaucoup de fierté par rapport aux avancements dans tous les secteurs effectués par la Côte d’Ivoire sous le leadership du Président de la République son excellence monsieur Alassane Ouattara », a déclaré le chef du gouvernement.

Poursuivant, il ajoute : « Je voudrais formuler le vœu que toutes les prières qui ont été faites partout en Côte d’Ivoire par les imams aujourd’hui renforcent donc la paix dans notre pays, renforce la cohésion sociale dans notre pays, renforce ce sentiment de fierté que ressentent les Ivoiriens donc aujourd’hui. Et que la paix retrouvée, ce sentiment de fierté renforcé, que nous puissions envisager un avenir des plus radieux pour notre pays. Que l’action gouvernementale menée sous la haute autorité du Président de la République permette de continuer d’améliorer au quotidien les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens ».

Le Premier ministre ivoirien prie donc pour que « rien ne puisse contrarier cette dynamique dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée pour le bonheur du peuple ivoirien ».

Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro, tous originaires du septentrion ivoirien, aspirent à succéder au Président Alassane Ouattara en 2020. D'où cette lutte de positionnement observée entre les deux hautes personnalités ivoiriennes ces dernières années.