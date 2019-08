Côte d’Ivoire : Une compagnie d’ assurance suisse débarque à Abidjan

La métropole ivoirienne a été choisie pour abriter le bureau du géant de l' assurance Swiss Re. Ce bureau va ouvrir ses portes en octobre prochain.

Le géant de l' assurance suisse Swiss Re à Abidjan.

Le paysage ivoirien de l’assurance va compter un nouvel opérateur dans quelques mois. La compagnie helvète Swiss Re vient en effet d’obtenir l’approbation règlementaire de la Conférence interafricaine des marchés de l’assurance (CIMA). Avec cet agrément, l’entreprise suisse a annoncé qu’elle compte ouvrir un bureau à Abidjan.

Le choix de la capitale économique se révèle stratégique pour l’entreprise. « Notre présence à Abidjan (…) signifie que les assureurs de la région CIMA bénéficieront d'un nombre accru d'opportunités en réassurance, tout en ayant accès à la recherche de pointe, à l'expertise en risque et à la capacité de réassurance de Swiss Re», a souligné Said Beat Strebel, responsable de marché pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

L’actuelle directrice de Swiss Re pour l’Afrique de l’Ouest, Awa Koné, va diriger cette nouvelle agence à Abidjan. Le futur bureau sera opérationnel dès le 1er octobre selon les responsables de l’entreprise. Cette implantation facilitera selon eux l’expansion de leurs services dans la région.

La compagnie suisse est considérée comme la deuxième société mondiale de réassurance. Elle compte déjà des bureaux à Douala au Cameroun et à Cape Town en Afrique du Sud. En Côte d’Ivoire, elle sera concurrencée par Hannover Re, Avenir-Re, NCA Re et Continental Reinsurance.