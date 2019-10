Des coups de feu et des explosions à Yamoussoukro ce mercredi

Des coups de feu et des explosions seront entendus ce mercredi 16 octobre 2019 à Yamoussoukro. Mais des coups de feu qui entrent dans le cadre normal des exercices militaires que mène très souvent l’armée ivoirienne dans le but d’apprécier l’opérabilité de ses forces ainsi que leur capacité à travailler dans la gestion d’un incident sécuritaire de grande envergure. Cela participe du planning d’entrainement et de préparation des forces ivoiriennes.

Les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) font des précisions sur les exercices de Yamoussoukro

Le 16 octobre 2019, l’Armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la région de Yamoussoukro entre l’aéroport et l’Ecole des Forces Armées de Zambakro. Cette manœuvre dénommée « TOUCAN 2019 », qui verra la participation d’environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d’entraînement des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI).

Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L’Etat-Major Général des Armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite, par conséquent, à vaquer tranquillement à leurs occupations.

Fait à Abidjan, le 15 octobre 2019.

Le Général de Division LASSINA DOUMBIA,

Chef d’Etat-Major Général des Armée