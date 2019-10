Sécurité: Des munitions de guerre et des faux billets saisis à Attécoubé

La sécurité des habitants d'Attécoubé ne sera plus troublée par ces deux faussaires dont l'identité n'a pas été révélée. Ces individus sont tombés entre les mains de la gendarmerie nationale les 15 et 16 octobre 2019. Ils avaient en leur possession des munitions et de faux billets de banque.

Deux bandits rêvaient de troubler la sécurité

L'information émane des services de la gendarmerie nationale, qui s'est exprimée à travers une note. Décidés à assurer la sécurité de la population, les gendarmes viennent de mettre fin au règne de deux bandits dans la commune d' Attécoubé, au nord d'Abidjan. "La brigade de gendarmerie d’Attécoubé a interpellé, les 15 et 16 octobre 2019, deux faussaires, dans ladite commune, en possession de plus de deux millions francs CFA en faux billets de banque et un important lot de munitions de guerre", a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Ces bandits ont été pris avec un révolver, 23 munitions de guerre de calibre 7,62 mm et 7,5 mm et 03 autres munitions de révolver, calibre 09 mm. Tout ceci montre à quel point ces deux malfrats représentent de réels dangers pour la sécurité. Les mis en cause ont été appréhendés les 15 et 16 octobre 2019 par la gendarmerie nationale. Conduits dans les locaux des agents de la maréchaussée, ils ont été soumis à un interrogatoire.

Sous les questions des gendarmes, les deux larrons ont fini par dévoiler leur mode opératoire ainsi que leurs zones d’approvisionnement en fausses coupures de banque. Selon la gendarmerie nationale, les deux individus seront traduits devant les juridictions compétentes afin de répondre des délits de détention illégale d'armes, de munitions et de détention de faux billets de banque.

Ce gros coup de filet de la gendarmerie nationale a été salué par la population, qui a exhorté les gendarmes à poursuivre leur traque contre les bandits afin de garantir la sécurité des citoyens.