Drogba et ASalfo en quête de fonds pour Alassane Ouattara

Didier Drogba et Traoré Salif, plus connu sous le nom d' ASalfo, ont accompagné Sindou Fofana, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, à Dubaï, le dimanche 20 et lundi 21 octobre 2019. Les deux stars ivoiriennes avaient pour ambition de mobiliser des fonds auprès des bailleurs pour le projet "Sublime Côte d'Ivoire".

Drogba et ASalfo "au secours" d' Alassane Ouattara

"Avec Didier Drogba, nous étions aux côtés du ministère du Tourisme, ce weekend à Dubaï, pour mobiliser des fonds auprès des bailleurs pour le projet "Sublime Côte d’Ivoire". Vive le tourisme Ivoirien", a posté le chanteur ASalfo sur son compte Twitter le mardi 22 octobre 2019. Le lead vocal du groupe Magic System et l'ex-star du club de football Chelsea étaient aux côtés du ministre Siandou Fofana, en charge du Tourisme et des Loisirs, lors de la Table ronde des bailleurs à Dubaï.

"Les fonds souverains et autres structures d’investissements présents à la Table ronde des bailleurs à Dubaï ont marqué leur intérêt pour la destination ivoirienne. Ce sont un peu plus de 5 milliards de dollars US que nous avons glané, soit environ 2500 milliards de FCFA", s'est réjoui Siandou Fofana. Ces fonds devront permettre la réalisation de la stratégie nationale de développement touristique, "Sublime Côte d’Ivoire".

Le ministre a confié à l' AFP que "la table ronde des bailleurs à Dubaï les 20 et 21 octobre (...) a marqué son intérêt pour la destination ivoirienne". "Ce montant est à mettre en perspective avec l’objectif initial de 1,5 milliard de dollars. Mobilisé à Dubai, afin d’être en mesure d’atteindre la cible de 6 milliards progressivement sur 7 ans. C’est en somme, une prouesse, un véritable coup de maitre qui a été opéré en 48 h", a-t-on appris auprès du ministère du Tourisme et des Loisirs.

La présence de Didier Drogba et ASalfo n'est pas du tout fortuite. Ces deux Ivoiriens sont aujourd'hui de véritables ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il faut savoir que le programme "Sublime Côte d'Ivoire" a été lancé en mai 2019. "Notre ambition c’est de devenir d’ici à 2025 la 5e destination touristique africaine et peser 12 % du PIB contre actuellement 5,5 % de 36 milliards de dollars de la Côte d’Ivoire, soit un poids de 300 milliards de francs CFA (457 millions d’euros), et créer 365.000 emplois contre 270.000 générés en 2016”, avait déclaré Siandou Fofana.