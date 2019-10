Charles Blé Goudé livre des secrets sur l'origine de sa fortune

Lors de la décennie de crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé faisait partie de ces jeunes leaders proches de Laurent Gbagbo. L'ancien leader de l'ex-galaxie patriotique était par ailleurs accusé par ses détracteurs d'être à la tête d'une importante fortune. Des boîtes de nuit, des stations d'essence, des biens immobiliers et des comptes bancaires bien fournis, tels seraient, entre autres, le contenu de cette fortune. Mais lors de son interview accordée à une chaîne de télévision burkinabè, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est revenu sur cette prétendue fortune qu'on lui attribue.

Charles Blé Goudé, « un citoyen qui est riche de ses idées »

15 janvier 2019, Charles Blé Goudé a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI). Libéré deux semaines plus tard sous conditions, le Président du Cojep vit dans un hôtel à La Haye, en attendant un pays d'accueil. Mais loin de s'ennuyer, le jeune leader ivoirien reçoit parents, amis, connaissances et camarades de parti. Des journalistes se bousculent par ailleurs au portillon pour arracher des interviews à l'ancien leader des jeunes patriotes.

Le filleul de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, déterminé à se blanchir de tous les préjugés et autres accusations portées contre lui, met un point d'honneur à déconstruire tout ce qui s'est raconté, jusque-là, sur son compte. Aussi, les journalistes burkinabè ont-ils tenu à avoir plus de précision sur sa fortune. « Il est difficile aujourd’hui de faire comprendre que vous n’avez pas de fortune. Personne ne peut l’accepter aujourd’hui. N’avez-vous pas une maison ? N’avez-vous pas une ou deux voitures ? » ont-ils interrogé.

« C’est une maison que vous appelez fortune ? Est-ce que vous savez ce qu’on appelle fortune ? », s'est offusqué Charles Blé Goudé, avant de préciser : « Je suis indigent. Cela a été décrété par la Cour pénale internationale que je suis indigent, après enquête. C’est trop facile de pouvoir salir d’honnêtes citoyens. J’étais sous sanctions onusiennes. L’ONU a fait le tour de toutes les banques du monde. Finalement, les sanctions contre moi ont été levées, et il y a un rapport qui a été produit. »

Poursuivant, il ajoute : « Parlant de ma supposée fortune, pourquoi vous n’acceptez pas que Charles Blé Goudé était absent de la Côte d’Ivoire pendant 9 ans, et il est encore absent de ce pays. Les autorités ont toute la latitude de vérifier si oui ou non, ce monsieur a une fortune réelle. » Pour lui, un homme politique n'est pas forcément riche. Précisant par ailleurs qu'il n'a ni argent ni maison en Côte d'Ivoire.

Charles Blé Goudé indique cependant qu'il est « un citoyen qui est riche de ses idées ». Puis, il révèle clairement la source de son patrimoine actuel. « Je remercie les Ivoiriens, les Africains qui me mettent à l’abri du minimum vital. Je n’ai pas honte de le dire. De ma chaussure jusqu’à ma cravate, ce sont les Ivoiriens, les Africains qui viennent ici (La Haye) au point qu’à la CPI, ils étaient obligés, à un moment donné, de chercher des pièces pour contenir ce que je recevais », a-t-il affirmé, avant d'exprimer sa gratitude vis-à-vis de tous ceux qui lui apportent leur soutien :

« Depuis que je suis sorti, ils viennent encore. Ils n’acceptent pas que Blé Goudé soit un misérable. Parce qu’ils veulent que leur champion soit à l’abri du minimum vital. Et c’est eux ma richesse. C’est eux qui me soutiennent, parce qu’ils comprennent que je n’ai que des idées. Je ne suis pas riche d’argent. Je suis riche de mes idées. »