Rudoyé par Adjoumani, Guillaume Soro prépare la riposte

Guillaume Soro se prépare à apporter la réplique à Kobenan Kouassi Adjoumani. En effet, dans une récente sortie médiatique, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable a tancé l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui a démonté le pouvoir d' Alassane Ouattara devant la Chatham House à Londres en Angleterre. Selon un proche du président de Générations et peuples solidaires (GPS), la riposte du député de Ferké est imminente.

Guillaume Soro va répondre à Adjoumani

Vendredi 8 novembre 2019, Guillaume Soro a été reçu par l'institution de réflexion anglaise, la Chatham House. Face à ses hôtes anglais, le candidat de Générations et peuples solidaires pour la présidentielle d'octobre 2020 a craché sur la gestion d' Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010.

"La démocratie est en danger en Côte d’Ivoire. Il y a un story-telling répandu par le régime de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d’Ivoire, selon lequel notre pays se porterait comme un charme. C’est tout simplement un fake !", avait déclaré Guillaume Soro.

Il est allé plus loin en soutenant que "la croissance ivoirienne est en baisse continue depuis 2016". "Elle est ainsi passée de 9 % en 2016 à bientôt 6 % en 2020 ; le taux de pauvreté des Ivoiriens est de plus de 48 %, selon les mêmes institutions, soit près de la moitié des 25 823 000 Ivoiriens recensés en 2019 ; le PNUD classe mon pays, selon l’IDH, à la 170e place, parmi les plus faibles sur 189 pays, en matière de développement humain", a-t-il enfoncé.

La réponse du camp présidentiel n'a pas tardé. Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a ramené l'ascenseur à Guillaume Soro, lors d'une interview diffusée sur la toile.

"J'ai parfois le sentiment que vous ne faites pas assez attention aux évènements. Depuis qu’on parle de M. Soro ou depuis qu’il parle sans cesse, les soutiens autour de lui se défont. Il prend l’eau de toute part. Les partis qui le soutiennent subissent le même sort. Ses sorties médiatiques sont contre-productives", a lâché le ministre de l'Agriculture et du Développement durable.

Puis de menacer : " Si jamais il ne se laisse pas gagner par la sagesse et la retenue, nous pourrons par exemple, lui demander d’éclaircir certains points sombres de la rébellion, à Bouaké, à Sakassou, à Korhogo, etc."

À en croire El Hadj Mamadou Traoré, Guillaume Soro n'entend pas rester sans réaction face aux propos d' Adjoumani. Mieux, son mentor se prépare à démonter le porte-parole du RHDP.

"Pendant notre séjour carcéral au Golf hôtel, nous étions des habitués à cette image. Le môgô (l'individu, NDLR) là ne lâchait jamais Guillaume Soro. Il était devenu presque son garde de corps. Tout simplement pour obtenir un poste ministériel. Aujourd'hui, c'est lui qui parle mal de lui. Rassurez-vous, il aura sa dose dans la prochaine intervention de Guillaume Soro. Dossier de chacun d'eux va sortir un peu un peu", a écrit ce proche de l'ex-PAN sur sa page Facebook.