La grand-mère de Dj Arafat laisse un message aux "Chinois"

Trois mois après la disparition de DJ Arafat, la grand-mère du roi du couper décaler, Dandi Lou Helène, a laissé un message très important aux "Chinois".

La grand-mère d'Arafat aux chinois ''sachez qu'à travers vous, je revois mon petit garçon''

Ange Didier Houon, alias DJ Arafat, était très attaché à sa grand-mère, Dandi Lou Helène, qui l'a accueilli chez elle lorsqu'il a quitté le domicile de ses parents. Elle l'a aussi encouragé à emprunter le chemin de la musique. ''...Arrivé dans la rue, je me suis retrouvé chez ma grand-mère... C'est elle qui a tout fait pour moi et qui a fait que je suis devenu DJ'', avait révélé le Daishikan dans l'une de ses chansons à succès, intitulée '' Petit nouchi dans la rue''.

Peu avant sa mort, Arafat DJ avait demandé à sa grand-maman, qui vit aux États-Unis, de venir en Côte d'Ivoire, mais elle n'a pu arriver à Abidjan avant le décès de son petit-fils. '' Mon petit-fils m'a dit : Mémé, je veux te voir auprès de moi. Mémé, je t’ai réservé ta chambre. J’irai te chercher à l’aéroport. Je ne savais pas que mon petit garçon m’invitait pour que je vienne l’enterrer'’, déclarait-elle meurtrie.

Trois mois après la mort du Yorobo, mémé Dandi Helène n'arrive toujours pas faire son deuil. Elle vient de laisser un message aux fans de DJ Arafat, communément appelés "Chinois''. "Je suis de passage à Paris pour saluer mes amis et mes petits-enfants. Je profite de cette occasion pour saluer la "Chine" toute entière, la "Chine" de la diaspora, les mamans chinoises, les mémés chinoises, les enfants chinois, merci pour tout ce que vous avez fait, pour le soutien moral. Grâce à votre amour, mon garçon a connu la joie. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer ma gratitude. Un grand merci pour l'organisation des hommages en son honneur. Merci pour l'amour que vous continuez de manifester en son endroit. Au nom de toute ma famille , je vous dis un grand merci ... En tant que votre mémé, sachez qu'à travers vous, je revois mon petit garçon, il a bâti un champ, mais un champ inachevé, il avait beaucoup à faire, mais le sort l'a stoppé, donc vous et moi, nous avons de nombreux défis à relever , et je compte sur vous '', a déclaré la mère de Tina Glamour dans une vidéo publiée sur la toile.