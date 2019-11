Présidentielle 2020: Adama Toungara sort de son silence, ce qu'il craint

Adama Toungara tire déjà la sonnette d'alarme à moins d'un an de la présidentielle ivoirienne. Le médiateur de la République a lancé un appel aux acteurs politiques afin que ceux-ci fassent "preuve de retenue dans leurs discours et leurs actes".

Adama Toungara interpelle les acteurs politiques ivoiriens

À l'approche de la présidentielle d'octobre 2020, les acteurs politiques ivoiriens se livrent à de véritables batailles verbales au cours desquelles les discours ne manquent pas d'intensité. Les partis politiques s'affrontent par presse interposée. C'est justement cette atmosphère surchauffée qui a fait réagir Adama Toungara, à l'occasion de la journée nationale de la paix. Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le médiateur de la République a exhorté les politiciens à avoir de la retenue. "Le médiateur de la République exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours et leurs actes et à bannir tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale entre les individus et les communautés", a recommandé l'ancien maire de la commune d'Abobo (nord d'Abidjan).

Adama Toungara n'a pas manqué de féliciter et encourager le président de la République et le gouvernement à poursuivre leurs efforts pour le maintien pour un environnement politique apaisé, gage de paix et de sécurité dans le pays. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie également invité "concitoyens à davantage s’investir individuellement et collectivement pour la paix, à être des faiseurs et artisans de paix pour une Côte d’Ivoire unie, fraternelle et prospère".

"Au moment où nous célébrons cette journée, I'institution “le médiateur de la République” qui a pour mission première la promotion de la paix et la recherche de la cohésion sociale invite chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à s'investir a la consolidation de la paix dans notre pays", peut-on lire dans le communiqué.

Il faut noter que cette année, la journée nationale de la paix, instituée par le décret N° 96-205 du 7 mars 1996, est placée sous le thème "Au-delà des mots, agissons ensemble pour un environnement électoral apaisé".

La présidentielle de 2010, faut-il le rappeler, a débouché sur une crise militaropolitique qui a occasionné 3 000 morts, selon le bilan officiel.