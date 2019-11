Guillaume Soro prêt à lâcher une bombe contre Ouattara

Guillaume Soro l'a souhaité et il a fini par rencontrer Charles Blé Goudé à La Haye, le dimanche 24 novembre 2019. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS), engagé depuis un moment dans une logique de réconciliation des Ivoiriens, a toujours clamé qu'il n'hésiterait pas à parler avec le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP). Le député de Ferké, qui a atteint cet objectif se donne un autre défi.

Guillaume Soro rencontre les élus européens

C'est fait ! Guillaume Soro a fini par échanger avec Charles Blé Goudé le dimanche 24 novembre 2019, à La Haye. Le député de Ferké, qui ne parvient toujours pas à convaincre Laurent Gbagbo de le recevoir, vient de réussir un grand coup en décrochant une rencontre avec le filleul du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). "Pour nous, au-delà de votre personne, c’est la Côte d’Ivoire que nous regardons. Pour la Côte d’Ivoire, pour les générations à venir, il est bon que nous venions de façon symbolique vous saluer et souhaiter que vous rentriez en Côte d’Ivoire pour participer à la réconciliation", a déclaré Guillaume Soro, visiblement très heureux de retrouver son ancien secrétaire à l'organisation, alors qu'il dirigeait la Fédération estudiantine et scolaire (FESCI).

On apprend auprès de Jeune Afrique que l'ancien chef rebelle sera reçu par les élus européens le mardi 26 novembre 2019, à Bruxelles. Guillaume Soro, lors de son séjour en Angleterre, le vendredi 8 novembre 2019, s'en était violemment pris au pouvoir d' Alassane Ouattara devant les membres de la Chatham House. "La démocratie est en danger en Côte d’Ivoire. Il y a un story-telling répandu par le régime de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d’Ivoire, selon lequel notre pays se porterait comme un charme. C’est tout simplement un fake ! ", avait lancé Guillaume Soro.

Il ne serait pas surprenant que face aux élus européens, le leader des soroïstes sorte les griffes et démonte le régime des houphouëtistes. Guillaume Soro pourrait profiter de cette tribune pour tirer à boulets rouges sur son ancien mentor.