Avant son voyage sur Bouaké, Emmanuel Macron envoie un "éclaireur"

Emmanuel Macron a reporté sa visite en Côte d'Ivoire de quelques jours. Le président français a donc mis à profit ce temps de latence pour dépêcher son Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères auprès des autorités ivoiriennes.

Emmanuel Macron prépare son arrivée en Côte d'Ivoire avec minutie

Initialement prévue du 9 au 11 décembre 2019, la visite d' Emmanuel Macron a été reportée de quelques jours. Le président de la République française l'a déclaré à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, lors de la dernière visite de ce dernier à l'Élysée, le 21 novembre 2019. La nouvelle date du voyage du Président Macron en Côte d'Ivoire n'a pour l'instant pas encore été communiquée, n'empêche que les autorités françaises et ivoiriennes mettent les bouchées doubles pour que cette visite se passe dans de bonnes conditions.

À cet effet, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, était à Abidjan, ce 26 novembre 2019, pour prendre part à la cinquième édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SARA) d’Abidjan, où la France est à l'honneur.

De source proche du Quai d'Orsay, après cette mission officielle, le collaborateur de Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, et le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly. Outre les projets de coopération bilatérale, les questions politiques et les questions de sécurité régionale, la visite de Macron en Côte d'Ivoire a été au centre des échanges.

Notons que dès son arrivée en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron se rendra à Bouaké, ancien fief de la rébellion ivoirienne, pour la pose de la première pierre du marché de gros de la capitale du Gbêkê.