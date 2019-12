La Côte d'Ivoire à l'honneur le 5 décembre sur Medi1 TV Afrique

La Côte d’Ivoire sera à l’honneur le jeudi 5 décembre 2019 sur les canaux de diffusions média du groupe panafricain Medi1 TV Afrique, a-t-on appris via un communiqué de la chaine d’information francophone.

Une lucarne sur les réalisations économiques, sociales et culturelles de la Côte d'Ivoire, prévue le 5 décembre prochain sur Medi1 TV Afrique

La chaine de télévision panafricaine francophone marquera une escale, après celle de Dakar, le jeudi 5 décembre prochain à Abidjan, dans le cadre de la caravane « La voie du co-développement », qu’elle a initiée depuis peu.

À l’étape abidjanaise, dénommée « la Journée de la Côte d’Ivoire », Médi 1 TV prévoit une programmation exclusive dédiée aux mutations économiques, sociales et culturelles de la Côte d’Ivoire.

"Les grands projets structurants et sociaux, le potentiel économique de la Côte d’Ivoire ainsi que l’industrie culturelle et le dynamisme de l’écosystème des startups portés par les jeunes entrepreneurs" seront les trois axes majeurs que compte proposer le groupe panafricain, durant 24 h à ses téléspectateurs.

« La Journée de la Côte d’Ivoire, se prépare et nous sommes heureux de vous offrir une programmation globale qui traitera des réalisations et des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels de ce pays en pleine transformation», a déclaré Omar Dahbi, Directeur des Rédactions & Contenus de Medi1TV et Medi1 radio.

« C’est un pari réussi pour Medi1TV Afrique car nous avons pu donner une voix à l’ensemble des acteurs qui transforme la Côte d’Ivoire aujourd’hui, que ce soient les décideurs, les experts, le secteur privé et la société civile en mettant un accent particulier sur la jeunesse entreprenante qui façonne la Côte d’Ivoire de demain », a-t-il poursuivi.

Il sera question à cette journée dédiée à la Côte d'Ivoire, de proposer à travers des interviews, des reportages et un tour d'horizon des réalisations et des enjeux économiques, sociales et culturelles de la Côte d'Ivoire.

Les grands projets d’aménagement urbain, le dynamisme du secteur privé, le rôle des institutions financières dans le développement national, la compétitivité des filières agricoles, la coopération inter africaine, le potentiel touristique du pays, l’amélioration des conditions de vie des populations, (...) seront au programme de ce projet multi média proposé par Médi 1 TV Afrique.

À travers son projet, explique les responsables de la chaine de télévision, l’entreprise entend présenter le potentiel d’émergence des pays africains.