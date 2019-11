Rencontre Soro-Blé Goudé, Roger Banchi, ex-ministre rebelle, subjugué

Roger Banchi ne tarit pas d'éloges envers Charles Blé Goudé, qui a reçu, ce dimanche 24 novembre 2019, Guillaume Soro à La Haye. Pour l'ancien ministre rebelle, il s'agit de la pure démonstration d'une "Force d'Esprit" de la part de l'ancien leader de la jeunesse patriotique.

Roger Banchi à Charles Blé Goudé « Respect »

C'est l'actualité politique majeure du moment en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro et Charles Blé Goudé se sont en effet rencontrés, ce dimanche à La Haye. Tout d'abord compagnons dans le syndicat estudiantin, FESCI, puis opposés sur le plan politique, avant de se ranger de part et d'autre des belligérants de la crise ivoirienne, ces deux jeunes leaders ont finalement enterré la hache de guerre pour donner un élan à la réconciliation dans leur pays.

Mais qui l'y crut ? Après toutes ces périodes de détention et de privation, Charles Blé Goudé accepte de recevoir son adversaire d'hier. Aussi, la rencontre entre Blé Goudé et Soro s'est passée dans une convivialité et une ambiance chaleureuse qui n'a laissé personne indifférent.

Roger Banchi, ancien membre des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion ivoirienne) est totalement sous le charme de la grandeur d'esprit dont fait montre l'ancien leader de la galaxie patriotique. Dans un tweet, l'ancien ministre des PME sous Laurent Gbagbo a déclaré : « Je veux sincèrement transmettre au Frère Charles Blé Goudé, toutes les marques de mon Respect, ainsi que mon admiration sincère pour la Force d’Esprit, dont il a fait montre en acceptant de rencontrer, et de dialoguer avec son Frère ivoirien Guillaume Soro. »

Poursuivant, Roger Banchi ajoute : « Le Prodige en politique ne peut pas provenir des efforts d’un calcul savant,d’une passion partisane,d’une posture idéologique,d’un intérêt tactique évident...non. Le Prodige émane d’un saut vers l’inconnu,un Saut de Foi! Là seulement peut naître le Dialogue! »

À ceux qui tiennent des propos désobligeants sur cette rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, Roger Banchi rétorque : « En tant que Croyants, êtres humains et Citoyens ivoiriens, il nous faut préférer encourager, plutôt que décourager la rencontre tenue ce jour, entre Charles Blé Goudé et Guillaume Kigbafori. Il s’agit du dépassement de soi, et du Dialogue ! »