La SOTRA frappe un grand coup, une surprise attend les usagers

La SOTRA (Société des transports abidjanais) est engagée dans la conquête du paysage du transport en Côte d'Ivoire. Face à la menace des véhicules de transport en commun, communément appelés "gbakas", l'entreprise ivoirienne se prépare à employer les grands moyens contre la concurrence.

La SOTRA annonce l'arrivée de 500 nouveaux bus

L'information émane de nos confrères d'Ecofin. Dans le cadre du programme du président de la République de doter la SOTRA de 500 nouveaux bus à l'horizon 2020 afin d'améliorer les conditions de vie des populations abidjanaises, et aussi pour améliorer la compétitivité de la ville d'Abidjan. Mardi 10 décembre 2019, Méité Bouaké, directeur général de la Société des transports abidjanais et Frederik Morsing, directeur général de l'entreprise suédoise SCANIA, ont procédé, à abidjan, à la signature d'un contrat commercial devant aboutir à la fourniture de ces véhicules, sous le regard d' Amadou Koné, ministre ivoirien du Transport, précise notre source.

Il faut noter que face à la montée en puissance des "gbakas" et taxis "woroworo", la SOTRA a choisi d'adopter une nouvelle stratégie sur le terrain. En effet, depuis août 2019, la société créée le 16 décembre 1960 a ouvert de nouvelles lignes intercommunales. À Yopougon, par exemple, à l'assassinat d'un gendarme, le maréchal de logis Tiekou Koua Anderson, dans les environs de la gare du lavage, le 25 août 2019, les autorités ivoiriennes ont décidé de la fermeture de ladite gare. La SOTRA a saisi l'occasion pour occuper le terrain que les "woroworos" ont été contraints d'abandonner.

La structure dirigée par Méité Bouaké a vite fait de s'ériger en mettre des lieux par l'ouverture de lignes ralliant Yopougon et plusieurs communes d'Abidjan. On peut citer les lignes 727, 720 et 719 qui relient la commune du maire Gilbert Kafana Koné à Cocody. Il est clair que l'arrivée de ces 500 nouveaux bus viendra donner une impulsion à la SOTRA dans sa nouvelle stratégie de conquête.