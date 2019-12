Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé, la justice veut sa peau à tout prix

Empêtré dans un nouveau procès à Abidjan, Charles Blé Goudé n'est pas encore sorti de l'ornière. Après avoir claqué la porte lors de l'audience du 6 novembre dernier, Me N'Dry Claver, l'avocat de l'ancien leader des jeunes patriotes annonce la reprise du procès la semaine à venir.

Procès à Abidjan : Blé Goudé à nouveau devant le juge le 18 décembre

Acquitté devant la CPI, Cour pénale internationale, pour « crimes de guerre et crimes contre l'humanité » commis lors de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé n'est pour autant pas libre de ses mouvements. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est en liberté sous conditions à La Haye, attendant l'issue de l'appel de la Procureure Fatou Bensouda.

L'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen n'aura pas eu le temps de souffler que la justice ivoirienne vient de lui coller un autre procès. Blé Goudé est en effet poursuivi en Côte d'Ivoire pour « Crimes contre populations civiles » et « Crimes contre prisonniers de guerre ». Mais à la troisième audience de cette affaire, le 6 novembre 2019, les avocats de CBG ont claqué la porte du procès.

Me N'Dry Claver avait alors déclaré : « Nous ne sommes plus dans cette affaire pour l’heure. Nous l’avons fait connaitre à la Chambre. » Avant de s'indigner : « Comment on peut poursuivre un citoyen sur la base de textes abrogés ? » Cependant, dès le lendemain, Lebry Léonard, procureur général (PG) près la Cour d'appel d'Abidjan, a répliqué lors d'une conférence de presse, indiquant que Charles Blé Goudé sera bel et bien poursuivi devant le tribunal criminel d'Abidjan.

Dans une alerte reçue, ce mercredi, Me N'Dry Claver annonce que « Blé Goudé sera à nouveau devant les tribunaux le 18 décembre prochain ». L'on s'interroge cependant si ses avocats sont revenus à de meilleurs sentiments et seront à l'audience au Tribunal d'Abidjan Plateau, le mercredi prochain. Ont-ils pu obtenir « la pièce concernant le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale » qu'ils exigeaient à la Chambre d'instruction ? Notre tentative de les joindre pour en savoir davantage sont jusque-là restées sans suite.