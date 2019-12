Le domicile d' Alain Lobognon perquisitionné: Son épouse crie sa colère

Le feuilleton Guillaume Soro se poursuit avec la perquisition du domicile d' Alain Lobognon le vendredi 27 décembre 2019. L'information a été livrée par Amira Lobognon, épouse de l'ancien ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Que cherche la police chez Alain Lobognon ?

Alain Lobognon, tout comme d'autres responsables de Générations et peuples solidaires (GPS), a été arrêté le lundi 23 décembre 2019 au siège du mouvement politique fondé par Guillaume Soro. Le député de Fresco s'y trouvait afin d'animer une conférence de presse relativement au retour manqué de l'ancien président de l'Assemblée nationale à Abidjan. Selon le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), ce sont au total quinze personnalités proches de Guillaume Soro qui ont été mises aux arrêts et conduites à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Ainsi, pour la seconde fois en une année, Alain Lobognon retourne derrière les barreaux. "Et le couperet tomba ! Mon tendre époux aujourd’hui, nous fêtons nos 3 ans de dot. Nous avons commencé l’année 2019 à la MACA et nous la terminons à la MACA. Les filles ne passeront pas les fêtes avec toi, mais comme on le dit : n’arrive à l’homme que ce que Dieu permet", avait publié Amira Lobognon, épouse de l'ancien ministre ivoirien, sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur son compte Twitter, la compagne d' Alain Lobognon a annoncé que son domicile a été l'objet de perquisition le vendredi 27 décembre 2019. "Sortie porter le repas de mon époux Alain Lobognon à la MACA surprise, je suis de savoir que des forces de l’ordre soient passées à notre domicile perquisitionner notre domicile EN MON ABSENCE SANS MONTRER UN MANDAT DE PERQUISITION. CELA EST INCONCEVABLE ET JE NE PEUX L’ACCEPTER", a-t-elle fait savoir.

Notons qu' Affoussiata Bamba Lamine avait, elle aussi, affirmé que le "régime autocratique" d'Alassane Ouattara "a décidé d'attaquer" son domicile.