Côte d'Ivoire : Alain Lobognon jeté à la MACA, Soro convoque une réunion d'urgence

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après avoir été cuisiné à la brigade de la gendarmerie, ce mardi 15 janvier, Alain Lobognon a été placé sous mandat de dépôt et immédiatement transféré à la MACA. Une réunion d'urgence est prévue, ce mercredi, à l'Assemblée nationale, en présence de Guillaume Soro.

Alain Lobognon inculpé et placé sous mandat de dépôt

Tout part en vrille pour les proches de Guillaume Soro qui ont visiblement maille à partir avec les autorités ivoiriennes. Après le limogeage de plusieurs proches du Président de l'Assemblée nationale, dont Alphonse Soro qui vient de démissionner de son poste de Conseiller spécial du Premier ministre, c'est le Député Alain Lobognon qui vient d'être inculpé pour « divulgation de fausses nouvelles et incitation à la haine » et placé sous mandat de dépôt. Il a donc été transféré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), ce mardi.

Cette arrestation intervient après que le Député de Fresco se soit rendu de son plein gré à la brigade de recherche de la gendarmerie. Aussi, après son arrestation, le Parlementaire a eu le temps de poster ce tweet : « Le substitut du procureur vient de me notifier que je suis mis sous mandat de dépôt. Enfin, de prisonnier en sursis, je suis désormais un prisonnier du Régime. La Constitution encore violée. Que Dieu veille sur les Ivoiriens. »

Ses proches crient cependant à une violation de son immunité parlementaire. A l'argument du procureur Richard Adou qui évoque une situation de flagrant délit, Me Emile Sonté, l'avocat de Lobognon indique que « les conditions du flagrant délit prévues dans le code de procédure pénale ne sont pas remplies ».

Guillaume Soro a donc convoqué une réunion de l'Assemblée nationale d'urgence, ce mercredi 16 janvier à 10 heures pour se prononcer sur la question. D'autres initiatives, dont celle de Vox Populi, le groupe parlementaire de Yasmina Ouegnin, sont également prévues.

Notons qu'Alain Lobognon avait annoncé sur les réseaux sociaux l'arrestation du Maire du Plateau, Ehouo Jacques Gabriel.