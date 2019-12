Coup d'Etat avorté: Des anciens de la FESCI enfoncent Guillaume Soro

L’amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (2AFESCI), a exprimé, dans un communiqué, vendredi 27 décembre 2019, sa solidarité aux actions engagées conte Guillaume Soro, l’ancien chef du parlement ivoirien, soupçonné de tentative «d’atteinte à la sûreté de l’État et de détournement de deniers publics ».

Guerre ouverte RHDP-Soro : Des anciens Fescistes (2A-FESCI) prennent partie pour Ouattara

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, ne fait pas que recevoir des soutiens après les récents évènements du lundi 23 décembre 2019. Des voix discordantes se sont également élevées contre lui parmi lesquelles figure celle de l’amicale des anciens de la FESCI, une organisation proche du RHDP, dirigée par Drigone Faya, ex-collaborateur de Guillaume Soro.

À en croire ces anciens de la FESCI, les accusations qui pèsent contre leurs ex camarades, ne devraient en aucun cas surprendre l’opinion. « La 2AFESCI-RHDP, constate que les faits reprochés aujourd’hui au sieur Guillaume Kigbafory SORO étaient prévisibles depuis la découverte des armes au domicile de Soul To Soul à Bouaké et les propos tenus pendant les talkshow en Europe », estime Drigoné Faya, le président de la structure.

Guillaume Soro est en effet soupçonné de préparer une "insurrection armée et militaire" contre le régime dirigé par son ancien mentor, Alassane Ouattara. Un mandat d’arrêt international a d'ailleurs été lancé contre lui et une bande sonore l'incriminant, en plus des armes et autres munitions de guerre découvertes ont été brandies comme éléments de preuves.

Drigoné Faya et ses camarades membres de la 2AFESCI disent condamner « avec la dernière énergie » ces faits reprochés à leurs anciens camarades. Faits qu’ils jugent « avérés » et dont l’objectif inavoué était de mettre à mal la marche de la Côte d’Ivoire vers son développement.

« La 2AFESCI-RHDP rappelle que c’est la raison pour laquelle elle a préféré agir sans cagoule en soutenant de façon officielle le RHDP dont elle partage les idéaux, pour ne plus être comptable des actes ignobles d’un aventurier politique dont la seule ambition est d’arriver au pouvoir quel que soit la méthode », a indiqué Drigoné Faya, condamnant "ces agissements du sieur Guillaume Soro".