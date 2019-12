Traqué par la justice, Guillaume Soro rafraîchit la mémoire à Ouattara

Malgré le mandat d'arrêt international lancé contre lui, Guillaume Soro affiche une détermination inouïe à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro à propos de sa candidature : " C'est le peuple souverain qui décidera, et non Ouattara"

L'ancien chef rebelle a réitéré sa volonté de briguer le fauteuil présidentiel. Dans la matinée du vendredi 27 décembre 2019, Guillaume Soro a tenu à rappeler, sur son compte Twitter, que la recevabilité de sa candidature à la présidentielle de 2020 est du seul ressort du peuple souverain de Côte d'Ivoire et non du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara.

"Je suis candidat à l’élection présidentielle 2020. Seul le peuple souverain de Côte d'Ivoire décidera et non Alassane Ouattara qui est le président sortant", a déclaré le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS). La tension est encore montée d'un cran entre l'ancien patron de l'Assemblée nationale ivoirienne et son ex mentor Alassane Ouattara. Depuis sa démission, le député de Ferkessédougou s'est lancé à la conquête du pouvoir d'Etat.

En séjour en Europe depuis plus de six mois, son retour en Côte d'Ivoire a été avorté pour des raisons sécuritaires, selon ses proches. A Abidjan, le procureur de la République a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour "atteinte à la sureté de l'État et détournement de deniers publics". Lequel mandat contraint visiblement l'ancien chef rebelle à prolonger son "exil".

Mais Guillaume Soro ne perd pour autant pas l'espoir au sujet de sa candidature à la présidentielle. "Dans 11 mois, ça sera acté. Sachons rester humbles car on ne sait jamais l’avenir. On est fort aujourd’hui mais aujourd’hui seulement", lance-t-il au pouvoir.

Au chef de l'Etat Alassane Ouattara, Soro rappelle son parcours d'opposant sous le régime du Président Henri Konan Bédié. "Ironie de l’histoire ! Il y a 20 ans, quand je m’engageais pour lui, Alassane Ouattara était pris dans la tourmente d’un mandat d’arrêt international pour les motifs de coup d’État. Aujourd’hui, il ne se rend même pas compte qu’il est dans le même rôle accusateur. La guerre d’égo ", a-t-il rappelé.