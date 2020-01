Guillaume Soro inconsolable après la mort de ami Wattao

C'est un Guillaume Soro totalement effondré qui a réagi à chaud à la mort, dans la nuit de dimanche à lundi, de son compagnon Issiaka Ouattara dit Wattao. Le Président du GPS a donc lancé ses premiers mots dans un tweet publié il y a quelques minutes.

Guillaume Soro à propos de la mort de Wattao « L’irréparable s'est produit »

Issiaka Ouattara alias Wattao est décédé, laissant derrière lui enfants, parents, amis et connaissances dans l'émoi et la consternation. Mais s'il y a une autre personnalité ivoirienne que cette mort affecte au plus haut point, c'est bien Guillaume Soro, qui a vécu des moments inoubliables avec l'ancien Chef d'état-major adjoint des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion).

L'ancien Président de l'Assemblée nationale, par ailleurs ancien chef rebelle, vient donc de lancer un tweet à travers lequel il rend un vibrant hommage à son compagnon du maquis qui avait pris une part active lors des combats menés par l'ex-rébellion.

« En effet l’irréparable s’est produit. L’un des piliers du 19 septembre 2002 s’est effondré. Je dis bien un des piliers. Je pense à ses enfants et à toute sa grande famille », a tweeté Guillaume Soro, avant d'ajouter : « Je reviendrai sur l’homme. »

Cette disparition du Colonel Major Issiaka Ouattara dit Wattao intervient alors que Guillaume Soro a maille à partir avec les autorités ivoiriennes. Le Président de Générations et peuples solidaires (GPS), candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, a été empêché de rentrer en Côte d'Ivoire après une absence prolongée. Pis, la justice ivoirienne a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour "Tentative de déstabilisation" et "détournement de deniers publics"