Présidentielle 2020 : Le RHDP veut prendre le contrôle de Facebook

À l'approche de la présidentielle d'octobre 2020, les ministres ivoiriens pourraient se retrouver prochainement à l'école. Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des médias, envisage renforcer les compétences des membres du gouvernement ivoirien sur l'utilisation du réseau social Facebook. Il a adressé une communication au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly afin d'initier une formation portant sur Facebook à l'intention des ministres.

Présidentielle, comment le RHDP veut gagner la bataille du numérique

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne veut rien lâcher dans la bataille de la présidentielle d'octobre 2020. La coalition au pouvoir n'est pas disposée à céder un pan du terrain à ses adversaires politiques. Le parti d' Alassane Ouattara, privé du soutien d'Henri Konan Bédié et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), fait actuellement face à une adversité farouche de la part de Guillaume Soro et ses partisans. Le député de Ferké est accusé par le pouvoir d'Abidjan de tentative de déstabilisation de la sureté de l'Etat. À cet effet, un mandat d'arrêt a été lancé contre sa personne par les autorités ivoiriennes. 'Je suis et reste candidat à la présidence de la République. Je vais organiser la résistance comme le général de Gaulle l’a fait depuis Londres", a argué l'ex-chef de la rébellion. Mais le président de Générations et peuples solidaires (GPS), en exil forcé en Europe, a promis d'organiser "la résistance depuis la France. Du côté du RHDP, les responsables sont conscients que le combat pour la préservation du pouvoir sera âpre.

Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place de choix dans la vie d'un parti politique. Conscient de cet état de fait, Sidi Tiémoko Touré, ministre en charge de la Communication et des Méidias, entend organiser une forme dont les bénéficiaires sont les membres du gouvernement. Dans une note de Sidi Touré au Premier ministre ivoirien, le ministre explique qu'il souhaite organiser une formation dédiée aux membres du gouvernement. "Les réseaux sociaux sont devenues incontournables dans la communication politique. Il est donc nécessaire de former les membres du gouvernement sur les méthodes simples pour protéger leurs données et éviter toute utilisation de leurs profils qui pourrait les desservir", a écrit Sidi Touré dans une correspondance adressé à Amadou on Coulibaly. La formation devrait être dispensée par une équipe de Facebook.