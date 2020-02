Guillaume Soro demande à Ouattara de prendre sa retraite politique

On le sait, Guillaume Soro et Alassane Ouattara ne filent plus le grand amour. L'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en exil en France, a perdu les faveurs du chef de l'Etat et a même réussi à porter la tunique d'un redoutable adversaire. Le député de Ferké est décidé à briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Loin de sa terre natale, l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) demande au leader du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de prendre sa retraite politique.

Guillaume Soro à Ouattara: "Quand on est à bout de souffle, il faut arrêter la course"

L'époque où Guillaume Soro et Alassane Ouattara partageaient la même vision politique est bien loin. Le président ivoirien et le chef de file des soroistes se livrent une guerre ouverte depuis un moment. Le 8 février 2019, le député de Ferké a ôté ses habits de chef du Parlement en annonçant sa démission. Il a quitté la tête de la présidence de l'Assemblée nationale suite à de profonds désaccords avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). En effet, l'ancien chef rebelle a refusé de rejoindre ce nouveau parti politique créé par Ouattara. Les relations se sont dégradées entre les deux hommes au point où Guillaume Soro est aujourd'hui accusé de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de détournement de deniers publics. À la tête du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), le natif de Kofiplé est actuellement en exil forcé en France suite à un mandat d'arrêt lancé contre sa personne depuis le 23 décembre 2019.

Traqué par Alassane Ouattara, Guillaume Soro, dont des proches sont actuels en prison, n'entend pas s'avouer vaincu. Bien au contraire, il a appelé ses partisans à la "résistance pacifique". Lundi 10 février 2020, le "leader générationnel" adressé un message à Alassane Ouattara. Dans une publication sur son compte Twitter, le président de GPS a déclaré : "Ils font semblant d’être sourds. Le peuple ivoirien n’est pas aveugle ni sourd. Quand on est à bout de souffle, il faut arrêter la course." Le candidat des soroistes appelle ainsi Alassane Ouattara à se retirer de la prochaine élection présidentielle.