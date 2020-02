FPI: Mandaté par Gbagbo, Affi N’guesssan passe à l’offensive

Le président de la branche légale du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’guessan, est à la manœuvre pour faire de la réconciliation au sein de son parti, une réalité.

Affi N'guessan multiplie les actions en vue de la réconciliation au FPI

Le député de Bongouanou se fait de plus en plus présent sur le terrain depuis ses rencontres des 3 et 4 janvier 2020 à Bruxelles avec l’ancien chef d’ État ivoirien, Laurent Gbagbo. Les deux hommes qui, il y a moins d’un an arrière, se disputaient âprement la tête du Front populaire ivoirien, sont résolus à réunifier le parti; ce, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020.

«Il n'est plus loin ou Affi, Simone Gbagbo et Oulaye Hubert vont se promener pour aller dans des missions pour le FPI et la Côte d'Ivoire. Il est temps ou le FPI montrera sa vitalité et son unité à la Côte d'Ivoire », se réjouissait Affi N'guessan, le samedi 25 janvier dernier, lors d’une cérémonie de présentation des vœux des militants et cadres du FPI.

À l’occasion, le président du Conseil régional du Moronou a révélé être détenteur d’une mission que lui aurait confiée son patron, Laurent Gbagbo: celui de la réconciliation et de l’unité du parti. « Laurent Gbagbo m'a mis en mission pour l'unité. Je ne vais pas faillir", avait-il dévoilé. Non sans avouer que jamais, il n'a, un seul instant, douté que le FPI retrouvera l'unité un jour.

Depuis 4 ans que dure le procès de l'ancien président ivoirien à la Haye, Affi N'guessan a pu assister physiquement, pour la grande première fois, à une audience. Celle du 6 février dernier relative à l’analyse par la chambre d’appel de la CPI des restrictions imposées à la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

L’ancien Premier ministre a pu, dans les coulisses, échanger avec plusieurs caciques du parti restés fidèles à Gbagbo, notamment avec l'ex ministre Sebastien Dano Djédjé avec qui il a pu échanger une chaude poignée de main.

Affi a aussi rencontré Charles Blé Goudé, puis Laurent Gbagbo le samedi 8 février 2020 à Bruxelles. « Au cours du déjeuner, les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale, du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et des perspectives d’une paix durable et inclusive entre ivoiriennes et ivoiriens », a révèlé le communiqué qui a sanctionné cette rencontre.