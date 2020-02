Amadou Gon appelle à un investissement massif dans la Filière cajou

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a déclaré le 12 février 2020 à Abidjan, à l'ouverture de la 6ème édition de la Convention mondiale du cajou, que le gouvernement ivoirien met en œuvre un ambitieux programme destiné aux investisseurs pour la transformation locale de la noix de cajou.

Filière cajou : le gouvernement ivoirien met en œuvre un ambitieux programme de transformation locale

Selon une note de la Primature, le programme gouvernemental comporte trois axes majeurs que sont une subvention d'environ 11 millions d'euros, soit environ 7, 216 milliards de FCFA aux unités industrielles sur la période 2016-2019, un engagement d'investissement d'un montant de 200 millions de dollars, environ 1200 milliards de FCFA pour booster la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou et des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale.

L'objectif de cet ambitieux programme est d'accroître et d'accélérer le taux de transformation locale qui est inférieure à 10 %. Amadou Gon Coulibaly a lancé un appel à un investissement massif dans la filière de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, en réitérant l'assurance du gouvernement à soutenir et à accompagner les investisseurs.

La 6ème édition de la Convention mondiale du cajou sur le thème : "Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou" est couplée à l’organisation des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cajou avec une prévision de production de 800 mille tonnes en 2020.