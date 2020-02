Côte d’Ivoire: Ce qu’ Amadou Gon pense de la présidentielle d’octobre

Dans une adresse au terme de sa visite de travail dans la Région du Gbôklè, le 15 février 2020 à Sassandra, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a rassuré les populations que l'élection présidentielle de 2020 sera apaisée.

Election présidentielle 2020 : Amadou Gon Coulibaly rassure les populations du Gbôklè

"Je peux vous rassurer que l'élection présidentielle de 2020 sera apaisée. Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, en a fait le serment et le gouvernement y veillera, pour la tranquillité des populations ", a-t-il indiqué, tel que rapporté par une note de la Primature. Pour Amadou Gon Coulibaly, des élections apaisées permettront au pays de poursuivre sa dynamique de développement, marquée par une forte croissance économique.

Et d'ajouter : « C’est par la paix dans nos régions que nous pourrons consolider la démocratie et accélérer le développement pour le bien-être de nos populations ». Selon le Chef du gouvernement, l’embellie économique actuelle du pays, résultant du climat de paix et de stabilité, permettra à la Côte d'Ivoire d’occuper en 2020, la deuxième place, au sein de la CEDEAO, en terme de Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant, après le Cap Vert.

Le pays devrait également se hisser en 2021 au rang de la deuxième économie (zone CEDEAO), après le Nigéria. Aussi, Amadou Gon Coulibaly a-t-il exhorté les populations du Gbôklè à préserver la paix et la cohésion sociale. Toutes choses qui, a-t-il expliqué, favoriseront la mise en valeur d'une Région appelée à être un pôle économique majeur, par l’exploitation de ses potentialités au plan touristique, agricole, halieutique, etc.

Rappelons qu'au cours de sa visite, la grosse bourgade de 1000 habitants, Gbadjéboué, village du département de Sassandra, a été mis sous tension par le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, le vendredi 14 février 2020. Pour le Chef du gouvernement, cette action de développement s’inscrit dans le cadre du Programme Social du Gouvernement, par le biais du Programme Electricité pour Tous (PEPT), visant à faciliter l’accès des populations à l’électricité.

Grâce au Programme National d’Electrification Rurale (PRONER), le nombre de localités électrifiées dans le département de Sassandra, passera de 14 en 2011 à 72 à fin 2020, sur un total de 85 localités.