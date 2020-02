Guillaume Soro trahi par des proches (?): Un cadre de GPS inquiet

Guillaume Soro pourrait-il connaitre des défections dans ses rangs ? Le président du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, est actuellement en exil en France. Ancien président de l'Assemblée nationale, l'homme est accusé d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Acculé par le gouvernement ivoirien, "Bogota" devrait-il s'inquiéter pour la loyauté de ses proches ?

Guillaume Soro doit-il craindre d'être trahi par d'autres proches?

Les malheurs de Guillaume Soro ont véritablement débuté le lundi 23 décembre 2019 alors qu'il tentait de regagner la Côte d'Ivoire après six mois d'absence. Le député de Ferké, déjà en rupture de ban avec le camp d' Alassane Ouattara, s'est rendu compte que ses anciens alliés lui avaient déclaré la guerre. En effet, un mandat d'arrêt international a été lancé contre le leader des soroistes que le pouvoir accuse de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de détournement de deniers publics.

Des proches de Guillaume Soro ont été mis aux arrêts. Alain Lobognon, Koné Tehfour, Soro Kanigui et bien d'autres croupissent actuellement dans les geôles. Tout semble se compliquer pour le président de Générations et peuples solidaires, qui a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle ivoirienne le samedi 12 octobre 2019, en Espagne.

Il faut noter que des proches de Guillaume Soro l'ont lâché pour rejoindre Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). On peut citer Alpha Touré Yaya et Sidiki Konaté, qui ont tourné le talon à l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI).

Traoré Mamadou, fidèle de Guillaume Soro et très actif sur les réseaux sociaux, préfère s'interroger sur de probables défections de cadres de GPS. "Ils sont combien qui lui sont restés fidèles et loyaux aujourd'hui ? Ah le monde de la politique ! Le monde par excellence de l'ingratitude. Courage Bogota", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il faut noter que le prochain départ de la députée Célestine Tazéré pour le camp des houphouëtistes enfle actuellement la rumeur.