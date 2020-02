Adjoumani Kouassi en difficulté à Paris: Ce qui arrive au ministre

En France dans le cadre du Salon de l'agriculture de Paris, Adjoumani Kouassi Kobenan a vécu un sale quart d'heure. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et des Ressources halieutiques a été pris à partie par un partisan de Guillaume Soro, qui l'interpelait sur la situation des députés détenus par le régime d'Alassane Ouattara. Une situation que l'homme politique n'a pas du tout apprécié.

Adjoumani Kouassi pris à partie par un soroiste à Paris

La crise entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro s'est déportée au Salon de l'agriculture de Paris, le samedi 22 février 2020. En effet, le ministre ivoirien de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, présent à ce rendez-vous, a été confronté à un partisan de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce dernier l'a filmé en l'interpelant sur le cas des personnalités de Générations et peuples solidaires (GPS), emprisonnées depuis le lundi 23 décembre 2019. "M. le ministre Adjoumani, vous êtes fier d’être ici pendant que vous emprisonnez nos députés en Côte d’Ivoire ? Vous êtes fier d’être dans un pays démocrate ?", a lancé cet adepte de l'ex-chef rebelle qui filmait la scène.

Adjoumani Kouassi Kobenan, visiblemnt très embarassé par la situation, a demandé à sa garde rapprochée d'arracher le téléphone du jeune homme. On apprendra plus tard que "l'adversaire" du fondateur du mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny" se nomme Soumahoro Ibrahim. Il a été reçu par El Hadj Mamadou Traoré, une figure de Générations et peuples solidaires. "Bravo à toi mon petit Ibra. Toi qui a interpellé dans une rue à Paris un ministre de la République de Côte d'Ivoire sur la situation de nos prisonniers politiques GPS et sur la violation des droits de l'homme. Tu es un vrai soroiste", a écrit l'ancien directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale).

Pour sa part, Franklin Nyamsi a tenu des propos très hostiles en l'endroit d'Adjoumani Kouassi via son compte Instagram.