"Guillaume Soro n'a aucune base électorale" (Kakou Mathias)

Kakou Mathias, président du Parti pour le progrès et le socialisme (PPS), a invité Guillaume Soro, son ancien compagnon de lutte, à faire preuve de réalisme politique en se décidant de regagner le RHDP, le parti du président Alassane Ouattara.

Kakou Mathias: «Soro ne peut pas devenir quelqu’un sans Alassane Ouattara»

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée lundi 24 février 2020 à Abidjan, Kakou Mathias s'est prononcé sur l’état de ses relations avec Guillaume Soro, son ancien compagnon de lutte. Pour le président du PPS, l'ex chef rebelle n’a d’avenir politique qu’au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti du président Alassane Ouattara.

«Soro ne peut pas devenir quelqu’un sans Alassane Ouattara », croit savoir Kakou Mathias. C’est pourquoi, il ne cesse de prôner le retour de son ancien compagnon de lutte au RHDP, sa famille politique d'origine. Pour lui, claquer la porte du parti au pouvoir a été la plus grosse erreur politique que Soro n’ait jamais commise.

«J’étais l’un des fidèles compagnons de Guillaume Soro. Je me suis battu pour lui et avec lui. Nos liens étaient très forts. Notre vision n’est plus la même depuis qu’il a quitté le Rhdp. Parce que pour moi, il a commis une grande erreur », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il n’y a aucune gêne pour Soro de retourner au RHDP.

«C’est même faire preuve de réalisme politique », s’est-il justifié, avant d’indiquer que Guillaume Soro gagnerait à se rendre à l’évidence qu’il n’a aucune chance de remporter les prochaines élections présidentielles. «Il n’a aucune base électorale. Il est certes un leader mais le nord d’où il vient se réclame du Président Alassane Ouattara, donc du Rhdp », a-t-il insisté.