Téléphonie : Les numéros passent bientôt à 10 chiffres

L'univers de la téléphonie en Côte d'Ivoire va connaitre un grand changement dans les jours à venir. Le gouvernement ivoirien a annoncé le mercredi 26 février 2020 que les numéros de téléphone passent bientôt à dix chiffres contre huit actuellement. Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement, a donné les motivations d'une telle décision. Il s'exprimait face à la presse, à l'issue du Conseil des ministres, qui s'est tenu au Palais de la présidence, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara.

Réuni le mercredi 26 février 2020 en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien "a adopté une communication relative à la mise en oeuvre d'un plan national de numérotation".

Sidi Tiémoko Touré a expliqué que "le plan national de numérotation actuel constitué de l'ensemble des numéros téléphoniques disponibles arrive bientôt à saturation en raison du rythme de consommation et des besoins importants en numéros, notamment en matière de téléphonie mobile".

Il apparaissait donc important pour les autorités ivoiriennes de prendre des dispositions "en vue d'anticiper les perturbations des réseaux et de sauvegarder l'économie nationale".

C'est ainsi que sur proposition de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI), le Conseil a adopté un nouveau plan de numérotation.

"Le nouveau plan de numérotation proposé est de dix chiffres au lieu de huit chiffres anciennement et aura l'avantage d'offrir une capacité théorique de 10 milliards de numéros. La date retenue pour le basculement est le 31 janvier 2021 à 00 heure au plus tôt ou le 21 février 2021 au plus tard", a laissé entendre le ministre de la Communication et des Médias.

En Côte d'Ivoire, le domaine de la téléphonie mobile est sans cesse en croissance. Le pays enregistre plus de 34 millions d'abonnés. Jusqu'en mars 2019, l'on dénombrait 34 411 807 abonnés.