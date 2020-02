Guillaume Soro règle ses comptes avec des versets coraniques

Fidèle à ses habitudes, Guillaume Soro s'est à nouveau adressé à la communauté musulmane, en ce vendredi 28 février 2020. Les Sourates utilisées par l'ancien Chef du Parlement s’apparentent en de véritables punchlines lancées contre ses adversaires politiques.

Les punchlines coraniques de Guillaume Soro à ses adversaires

Guillaume Soro est en totale rupture avec ses désormais anciens amis du pouvoir RHDP unifié. Exilés à Paris après son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, le Président de GPS, Générations et peuples solidaires, a encore beaucoup de ressentiments contres ses compagnons d'hier.

Un mandat d'arrêt international a par ailleurs été lancé contre l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour "Tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics et blanchiment d'argent". Et pourtant, il est candidat déclaré à la Présidentielle de 2020, et entend rentrer en Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais pour battre campagne auprès de ses compatriotes.

C'est fort de toutes ces intrigues que Soro Kigbafori Guillaume a adressé les versets 78 à 81 de la Sourate An-Naml (les fourmis) à ses frères Mahométans. « Ton Seigneur décidera certes entre eux par Son jugement; et il est le Tout Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit.

Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l’appel aux sourds quand ils s’enfuient en tournant le dos.

Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en Nos versets et se soumettent. »

L'ancien patron de l'ex-rébellion confesse que ce sont ces versets qui ont « éclairé » son réveil en ce jour d'adoration dans la religion islamique.

Se projetant sur l'actualité politique, meublée du reste par la comparution de ses proches devant la justice ivoirienne, le Député de Ferkessédougou déclare : « Lorsque les puissants du jour nous méprisent, restons focalisés sur la vérité et la justice de notre Cause et servons-la avec ardeur et courage. »

Puis, il ajoute : « Lorsque l’argent et le pouvoir immérités rendent des parvenus de toutes espèces insensibles à la souffrance d’autrui, faisons confiance à la force créatrice de Dieu qui rétablira immanquablement l’équilibre. Car Dieu est justice, infailliblement. »

Le natif de Diawala lance par ailleurs cet appel à ses hommes : « Combattons sereinement pour la bonne cause : la paix, la liberté, la justice, la dignité et la prospérité des âmes. » Avant de souhaiter un « bon vendredi de prières et de purifications à toutes et tous ».