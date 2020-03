CEI: Tout sur le face-à-face Gouvernement-opposition ce Jeudi à Arusha

L'affaire de la Commission électorale indépendante (CEI), opposera jeudi 12 mars 2020 à Arusha, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les acteurs politiques ivoiriens (pouvoir, opposition et société civile).

CEI : Tout sur le programme du face-à-face Gouvernement-opposition à Arusha

Les juges de la juridiction africaine statueront sur le fond de l’affaire relative à la nouvelle CEI, l’une des véritables pommes de discorde entre pouvoir et opposition à quelques 8 mois du prochain scrutin présidentiel.

Saisie d’une requête par l’opposition politique ivoirienne appuyée par certaines organisations de la société civile, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuple a en effet programmé une audience publique qui traitera, jeudi 12 mars 2020, de la Requête n°044/2019 intitulée Suy Bi Gohoré et huit autres c. République de Côte d’Ivoire2019.

L’audience sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux et s’ouvrira dès 9 h 30 avec la présentation des représentants des différentes parties, requérants et Etat défendant, et prendra fin à 18h. Les deux parties auront l’occasion, dans le cadre de cette audience, de présenter au juge-président, leurs arguments.

L'opposition ivoirienne significative est formellement opposée à la configuration actuelle de la commission électorale indépendante.

Ci-dessous le programme de l’audience publique prévue le 12 mars à Arusha entre les parties ivoirienne à propos de la CEI

9h30 – 9h45

:

Les représentants des parties sont présentés au Président de la séance.

9h45 – 9h55

:

Les parties, leurs représentants et le public prennent place

9h55 – 10 heures

:

Le commis à l’audience annonce l’entrée des Juges et ceux-ci entrent dans la salle et prennent place.

10 heures – 10h03

:

Le Président de la séance invite l’auditoire à s’asseoir, et prononce une allocution de bienvenue avant d’inviter le Greffier à annoncer l’affaire devant la Cour.

10h03 – 10h05

:

Le Greffier annonce l’affaire devant la Cour

10h05

:

Le Président invite le Requérant à présenter ses arguments

10h05 – 10h50

:

Le Requérant présente ses arguments au premier tour des plaidoiries orales (45 min)

10h50

:

Le Président de la séance invite l’État défendeur à exposer ses arguments

10h50 – 11h35

:

L’État défendeur présente ses arguments dans le premier tour des plaidoiries orales (45 min)

11h35 – 12h35

:

Les Juges posent des questions aux parties.

12h35-14h30

:Pause.

14H30-17 heures

:Les parties préparent les réponses aux questions posées par les Juges

17 heures

L’audience reprend, les parties répondent aux questions qui leur ont été posées

17 heures-17h30

:Le Requérant réagit aux questions soulevées par les représentants de l’État défendeur et répond à celles des Juges. (30 min)

Les représentant de ’État défendeur réagissent aux questions soulevées par le Requérant et répondent à celles des Juges. (30 min)

18 heures

:

Fin de l’audience publique