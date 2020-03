Coronavirus: Ouattara va-t-il instaurer le couvre-feu comme au Faso ?

Alassane Ouattara a présidé, le 16 mars dernier, le Conseil national de sécurité (CNS) en vue de prendre des mesures face à la pandémie du Coronavirus. Une semaine après l'application des mesures édictées, le président ivoirien va s'adresser à ses compatriotes, ce lundi soir.

Coronavirus: Le discours d' Alassane Ouattara attendu ce lundi soir à 20h

La maladie à Coronavirus gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Du premier cas déclaré le 9 mars 2020, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 25 personnes infectées. Et ces chiffres pourraient s'accroître en raison des contacts entre ces personnes malades et des sujets sains.

Aussi, lors du Conseil national de sécurité, les dirigeants ivoiriens avaient-ils pris des mesures tel que la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, l'interdiction de rassemblements de population de plus de 50 personnes, la fermeture des écoles et universités, le lavage régulier des mains, pour ne citer que celles-là.

Ces mesures ont cependant été quelque peu foulées au pied avec le refus de certaines personnes, proches du pouvoir, de faire confiner à l'INJS des membres de leurs familles rentrés de pays comptant plus de 100 personnes infectées.

La psychose est par ailleurs de plus en plus grandissante eu égard aux ravages du COVID-19 à l'échelle planétaire, avec environ 339 000 cas identifiés et plus de 14 000 décès à ce jour à travers le monde. Des rumeurs de couvre-feu ont également été évoquées par des Ivoiriens, eu égard aux mesures prises dans d'autres États comme le Burkina Faso.

Le Président Alassane Ouattara, qui avait observé une semaine de silence, a donc annoncé une adresse à ses compatriotes, ce lundi 23 mars 2020 au journal télévisé de 20H. Ce message à la Nation du Chef de l'État sera précédé d'un Conseil de la Présidence qui se tiendra dès 17H, ce lundi.

L'on s'interroge donc sur le contenu du message du Président Ouattara. Va-t-il décider d'un couvre-feu, d'un confinement des citoyens ivoiriens comme cela s'observe sous d'autres cieux ?

Quel que soit ce que dira le Président Ouattara, son message est très attendu par la population ivoirienne qui attend d'être rassurée par le Chef de l’Exécutif.