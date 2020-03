Amadou Gon confiné, ses proches déclarent la guerre au Coronavirus

La propagation de la maladie à Coronavirus en Côte d'Ivoire devient inquiétante. De 6 cas au départ, le pays enregistre aujourd'hui 73 cas de contamination.

Des proches d'Amadou Gon entament la sensibilisation de masse contre le Coronavirus

"J'ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au Covid-19. En conséquence, et conformément aux mesures de précautions en vigueur, j'ai décidé de me mettre en autoconfinement, bien que ne présentant aucun symptôme », a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mardi 24 mars 2020.

Ainsi, après les activités de communication faite sur les réseaux sociaux et de partage d'informations sur cette pandémie qui décime les populations des quatre coins du monde de façon invariée et invariable, des proches du chef du gouvernement, réunis au sein du mouvement LRD Nouvelles Énergies / RDA Nouvelle Vision, sont passés à la vitesse supérieure.

Et c'est la région du Loh-Djiboua, plus précisément les localités de Divo et d'Hermankono, qui ont abrité le lancement de la phase pilote de "l'Opération Stop Corona Virus / Agissons !", le week-end dernier.

Il s'est agi pour le président Ali Badarah KONATÉ et son équipe d'amener les populations à prendre conscience de la réalité des ravages du Covid19 et à observer les recommandations du Gouvernement et de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé).

"Au terme de la phase pilote, nous donnons raison à l'OMS qui tirait la sonnette d'alarme par rapport à l'Afrique", a déclaré Ali Badarah KONATÉ, ajoutant que le Virus même, la négligence, l'ignorance, l'incivisme et l'indiscipline feront davantage de dégâts.

Il a exhorté les Leaders politiques, les leaders politiques, les leaders de jeunesses et d'associations féminines, les leaders de la société civile, les élus, les cadres, les collectivités décentralisées ( Mairies, Districts, Conseils Régionaux), à s'impliquer davantage pour gagner la guerre contre le Coronavirus.

Car, dira le Président des LRD Nouvelles Énergies / RDA Nouvelle Vision, pour gouverner, il faut des hommes et des femmes en bonne santé.

Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ''Les légionnaires" ont fait don de plusieurs matériels de prévention médicale dont des caches-nez, du gel hydro-alcoolique, du papier hygiénique, des seaux, etc.