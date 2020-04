Rwanda : La décision historique de Kagame pour vaincre le coronavirus

Au Rwanda, le président Paul Kagame a décidé d'employer les grands moyens pour venir à bout du coronavirus, la pandémie qui frappe le monde actuellement. Le chef d'Etat rwandais a pris une mesure historique, notamment la suspension d'un mois de salaire des membres du gouvernement, des directeurs de cabinet, des chefs d’institutions publiques et d’autres hauts responsables. La décision a été annoncée par Edouard Ngirente, le Premier ministre du pays.

Rwanda, Paul Kagame suspend le salaire de ses ministres

Le coronavirus frappe plusieurs pays de la planète. Cette pandémie, au-delà de son aspect sanitaire, fragilise les économies et amène les Etats à dégager des moyens financiers colossaux pour la combattre. Au Rwanda, le président Paul Kagame n'a pas hésité à mettre ses ministres au régime en suspendant leur salaire pour un mois. "Le gouvernement rwandais a décidé, en sus de toutes les initiatives actuelles de protection sociale, que tous les membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, les chefs d’institutions publiques et d’autres hauts responsables devront renoncer à un mois de salaire", a annoncé le chef du gouvernement rwandais, Edouard Ngirente, dans un communiqué. Le Premier ministre a indiqué que les autorités rwandaises tenaient ainsi à témoigner leur "solidarité" aux populations, surtout aux plus défavorisées.

Il faut noter qu'au Rwanda, le premier cas de coronavirus a été signalé à la mi-mars. "Un citoyen indien arrivé de Bombay le 8 mars 2020 a été testé positif au coronavirus (Covid-19)", renseignait une note émanant du ministère de la Santé. Début avril, le pays comptait 84 cas confirmés. Selon le docteur Sabin Nsanzimana, directeur général du Rwanda Biomedical Centre, qui s'exprimait sur RFI, le nombre de personnes infectées est désormais de 100 avec 4 cas guéris. Les dirigeants rwandais avaient déjà annoncé un confinement depuis le 21 mars 2020 et la mesure devrait se prolonger jusqu'au 19 avril.