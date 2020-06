Affaire de drogue : Silver Konan met le pied de H. Bakayoko à l'étrier

Hamed Bakayoko a menacé de porter plainte contre les auteurs et les relais de l'article de presse qui l'incrimine d'être empêtré dans un vaste réseau de trafic de drogue. André Silver Konan, dont le site Afriksoir fait partie de ceux qui ont repris cette information litigieuse, a donc appelé le ministre de la Défense à saisir la justice pour que la vérité éclate sur cette affaire rocambolesque.

Affaire "Trafic de drogue": Le journaliste André Silver Konan incite à la voie judiciaire pour faire éclater la vérité

Répliquant à l'article de Vice Média à propos de l'implication du Ministre Hamed Bakayoko dans un réseau de narcotrafiquants, le journaliste d'investigations Assalé Tiémoko a produit sa contribution dans laquelle il démonte en pièces les failles d'un dossier mal ficelé pour porter du discrédit sur les autorités ivoiriennes, notamment le Ministre qui a en charge la Défense du pays.

Cette démarche ne semble cependant pas trouver l'assentiment de son confrère André Silver Konan qui préconise plutôt la voie judiciaire pour mieux trancher sur la question et éclairer la lanterne de l'opinion. « Dans les États qui se respectent, ce ne sont pas d'autres journalistes qui défendent le mis en cause, sur la base de leurs propres opinions ou en exploitant des failles dans le rendu de leurs confrères... C'est le mis en cause qui, à défaut d'une auto-saisine du procureur, qui doit porter plainte contre les auteurs de l'article », a déclaré le correspondant Côte d'Ivoire de Jeune Afrique.

Avant de proposer sa recette pour que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité soient sues dans cette affaire de drogue : « Quand un problème aussi grave se pose, il appartient à la justice de l'éclaircir. Dans les pays qui se respectent, la justice s'en saisit pour établir (ou démentir) les faits allégués par les journalistes. S'il s'avère que les faits sont faux, ceux-ci sont poursuivis pour diffamation. Si les faits sont réels, le mis en cause est poursuivi. »

Puis, il ajoute : « S'en prendre à des relais locaux, c'est faire preuve de faiblesse. La force, c'est d'attaquer de front les auteurs qui appartiennent à un média international. »

Prenant au mot le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs intérimaire du Premier ministre, qui indiquait dans sa déclaration de la veille qu'au plan national, sa « réputation est faite, elle est pure », André Silver Konan l'interpelle en ces termes : « Monsieur le ministre d'État, Hamed Bakayoko, déposez la plainte sur la table des auteurs, au siège de leur journal, et lavez votre honneur bafoué à l'international! »