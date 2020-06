Attaque de Kafolo : Porté disparu, le Gendarme ivoirien a été retrouvé

Un gendarme ivoirien était annoncé porté disparu lors de l'attaque armée perpétrée à Kafolo par des individus non identifiés. Le MDL, répondant aux initiales L.M., a finalement été retrouvé et a rejoint ses frères d'armes, apprend-on du confrère koaci.

Le gendarme porté disparu retrouve son unité, sain et sauf

Des individus armés non encore identifiés ont lancé une attaque contre le poste mixte Armées-Gendarmes dans la localité septentrionale de Kafolo. C'était le jeudi 11 juin, aux environs de 3h du matin. Cette attaque a causé d'énormes pertes au sein de l'armée ivoirienne, qui dénombre une dizaine d'éléments tués, ainsi que six blessés. Seul un jihadiste a été neutralisé.

L'on avait par ailleurs appris qu'un gendarme ivoirien était porté disparu au cours de ces combats. L'inquiétude était donc à son comble quant au sort de cet élément de la Maréchaussée. Avait-il été tué, et son corps égaré dans la broussaille ? Était-il capturé et retenu aux mains des assaillants ? Avait-il fui le champ des combats pour se mettre à couvert dans un lieu plus sûr ?

Toutes ces interrogations ne cessaient de tarauder l'esprit des observateurs, quand une bonne nouvelle est tombée, ce vendredi matin. Le Marechal des logis (MDL) L.M. a en effet été retrouvé sain et sauf. Il vient d'ailleurs de regagner son unité, où il a été accueilli par sa hiérarchie et ses frères d'armes.

Tout est bien qui finira bien, dit-on. Il y a plus de peur que de mal, car certains de ses collègues n'ont pas eu cette chance. Une dizaine a été tuée et six autres, blessés ont été transférés d'urgence à Abidjan et accueillis jeudi après midi au GATL par le ministre de la Défense Hamed Bakayoko.