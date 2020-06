Attaque terroriste à Kafolo: Macky Sall parle à Alassane Ouattara

La Côte d'Ivoire a été frappée par une attaque terroriste le jeudi 11 juin 2020. Face à ce malheur qui touche le pays d' Alassane Ouattara, Macky Sall a adressé un message au chef d'État ivoirien. Le président sénégalais a apporté son soutien au peuple de Côte d'Ivoire.

Macky Sall exprime sa solidarité à Alassane Ouattara

Le poste mixte armées-gendarmerie de Kafolo, dans la sous-préfecture de Sikolo, a été pris d'assaut par des individus armés. Le bilan provisoire de cette attaque est de dix morts, six blessés et un assaillant neutralisé. Informé de la situation, Macky Sall a tenu à exprimer sa compassion et son réconfort à Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. "J’exprime ma solidarité au président Alassane Ouattara et au peuple frère de Côte d’Ivoire, suite à l'attaque terroriste contre un poste-frontière à Kafolo. Je rends hommage à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l’honneur", a écrit le président de la République du Sénégal sur son compte Twitter.

Ce message du président sénégalais a été fortement apprécié sur la toile. "Quand un pays est frappé par un tel malheur, la solidarité inter-État doit être de mise. Nos sincères condoléances à vous, à votre homologue et au peuple ivoirien...", a commenté un internaute. Et un autre d'ajouter : "Vous avez toujours été solidaire aux pays africains. Bravo excellence Macky Sall."

Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, a fait savoir que "dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque". Le ministre d'État, actuellement au centre d'une affaire de trafic de drogue, a également soutenu qu'il s'agit bel et bien d'une "attaque terroriste". "Quelle que soit sa nature, nous sommes en train de faire des enquêtes. Les services d’investigations pourront, au bout de l’enquête, préciser la nature précise et les origines", a-t-il promis peu après l'attaque.