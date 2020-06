Football : Séduit par Rennes l’ivoirien Tanguy Kouassi dit non au PSG

Formé par le PSG qui l’a utilisé à 13 reprises cette saison, Tanguy Kouassi, polyvalent milieu de terrain du PSG, va quitter le club de la capitale française au grand dam de l’entraineur Thomas Tuchel.

Tanguy Kouassi gêné par la politique du PSG?

Entre janvier et mars 2020, Tanguy Kouassi, joueur français d’origine ivoirienne de 18 ans, est apparu à 13 reprises sous le maillot parisien. Capable de jouer tant en défense qu’au milieu de terrain, le joueur formé par le PSG a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale française. Selon RMC,Tanguy Kouassi, pourtant très apprécié des décideurs parisiens, aurait pris cette décision en raison de l’instabilité constatée sur le banc du PSG.

En 4 ans, Paris a connu trois entraineurs différents. Kouassi craint que Thomas Tuchel qui l’a lancé en pro ne soit plus le patron de l’équipe championne de France la saison prochaine. Cette option n'est pas à écarter eu égard aux rumeurs quasi-quotidiennes envoyant de nouveaux coachs sur le banc parisien.

Tanguy Kouassi à Rennes pour grandir sereinement?

A cet âge, le plus important pour un footballeur est d’enchainer les matchs et surtout d’évoluer dans un environnement serein. Ces deux conditions, Tanguy Kouassi pourrait les trouver à Rennes. En effet, le club breton aurait les faveurs du milieu de terrain qui apprécie selon L’Equipe, la perspective d’évoluer dans un club moins médiatisé qui en plus, pourrait disputer la prochaine Ligue des Champions.

Tanguy Kouassi pourrait donc choisir de prendre du coffre à Rennes en attendant de viser plus haut. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait proposé un contrat de 5 saisons avec un salaire annuel de 2,2 millions d'euros au jeune joueur. Si Tanguy Kouassi avait dit oui au PSG, il aurait en plus bénéficié d'une prime à la signature de 1,5 millions d'euros. La proposition de son club formateur était donc bien alléchante du point de vue financier.