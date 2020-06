Toulouse football: 51.5% des supporters veulent vendre Max Gradel

Joueur du Toulouse football club, Max Gradel devrait quitter le club relégué en Ligue 2 française. Un sondage réalisé auprès des supporters du club a montré que ces derniers sont favorables à un départ de l’ancien joueur de Saint-Etienne.

Max Gradel n’est plus désiré par les supporters

Capitaine de Toulouse, Max Gradel, ailier international ivoirien n’a pu empêcher la relégation du club en Ligue 2 française. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 21 matchs, le champion d’Afrique 2015 n’a pas montré un visage rayonnant au cours d’une saison particulièrement galère pour les Toulousains.

Interrogés par lesviolets.com, site dédié à l’actualité du Toulouse football club, les supporters ont majoritairement souhaité voir Max Gradel quitter le club. A la question de savoir s’il fallait garder ou pas le joueur de 32 ans, 51.5% ont choisi la réponse suivante : « On le vend pour un bon prix ».

Ce sondage concernait en tout 1651 supporters qui ont voté pendant 24 heures. 29 % des sondés soit, 480 supporters ont souhaité voir l’ivoirien rester à Toulouse en tant que titulaire. 17 % des supporters ont quant à eux choisi l’option « On le transfère, même pour rien ».

Des touches en Europe et dans le Golf pour l’ivoirien

Bien parti pour quitter Toulouse, Max Gradel possède quelques solutions pour son avenir. En France, le Racing Club de Lens qui va retrouver l’élite la saison prochaine, est intéressé par sa venue. Le joueur aux 75 sélections intéresse également en Grèce où l’Olympiakos suit attentivement sa situation.

Mais, la piste la plus chaude selon plusieurs informations mène vers le Golf. Al-Hilal, club de première division d’Arabie-Saoudite a coché le nom du natif d’Abidjan sur ses tablettes. Le club saoudien possède l’avantage de proposer à Max Gradel un salaire qu’il ne peut plus espérer en Europe vu son âge et ses récentes performances.

Passé par Leeds, Bournemouth et Saint-Etienne, l’international ivoirien va donc avoir l’embarras du choix. Notons par ailleurs que le Toulouse FC est disposé à laisser Max Gradel libre afin de faciliter son transfert.